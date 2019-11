Al meer dan 185.000 euro ingezameld om door bosbranden bedreigde koala’s te redden in Australië KVDS

12 november 2019

17u50 0 Dieren Een grootscheepse geldinzameling voor de door bosbranden bedreigde koala’s in Nieuw-Zuid-Wales, Australië heeft al bijna 300.000 Australische dollar opgebracht, of ruim 185.000 euro. Dat meldt het Koala Ziekenhuis in Port Macquarie, een van de zwaarst getroffen gebieden. Het ziekenhuis deelde ook enkele aangrijpende beelden van gewonde dieren.

Op een van de beelden is een koala te zien uit het Lake Innes Natuurreservaat. Het dier ligt op enkele handdoeken in een wasmand en krijgt zuurstof, de pootjes helemaal ingezwachteld. “Dit is Peter”, staat erbij te lezen. “Hij heeft brandwonden op zijn pootjes en schroeiplekken over 90 procent van zijn lichaam. Je kan zien dat hij er vrij bruin uitziet. Dat is het effect van de straling van de hitte op zijn vacht. We verzorgen hem zo goed als we kunnen.”

Populatie

Volgens het ziekenhuis is het gebied ten zuiden van Port Macquarie zwaar getroffen door de bosbranden, die sinds twee weken de provincie Nieuw-Zuid-Wales geselen. Net daar leeft een van de meest genetisch diverse groepen koala’s van heel Australië.





Er wordt gevreesd dat al zeker 350 van de dieren omgekomen zijn door de bosbranden, wat overeenkomt met ongeveer de helft van de totale populatie. 75 procent van het getroffen gebied bestaat immers uit koalahabitat. (lees hieronder verder)

Volgens de verzorgers van het ziekenhuis zou het nog een kleine twee weken kunnen duren eer duidelijk wordt hoe erg de populatie exáct getroffen is. “Als deze achteruitgang hetzelfde tempo aanhoudt als de jongste 20 jaar, dan zouden koala’s tegen het midden van deze eeuw uit kunnen sterven”, waarschuwt James Tremain van de Nature Conservation Council van Nieuw-Zuid-Wales.

Reddingsacties

Het Koala Ziekenhuis voert momenteel volop reddingsacties uit om zo veel mogelijk dieren in veiligheid te brengen. De instelling zette intussen ook een online geldinzamelingsactie op poten om fondsen te werven. De teller staat na een kleine twee weken al op ruim 185.000 euro en het geld blijft binnenstromen. Daarmee zullen onder meer automatische drinkplaatsen gekocht worden. “Met de stijgende temperaturen en de steeds grotere droogte in de staat is toegang tot water voor wilde dieren essentieel om te kunnen overleven”, klinkt het.