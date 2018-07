Al dertiende geval van pseudovogelpest: Newcastle ziekte vastgesteld in opfokbedrijf in Zulte bvb

09 juli 2018

17u42

Bron: Belga 2 Dieren Het Voedselagentschap (FAVV) heeft afgelopen weekend de ziekte van Newcastle, ook wel pseudovogelpest genoemd, vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Zulte in Oost-Vlaanderen. De besmetting komt bovenop de twaalf al gekende besmettingen die sinds 26 april 2018 zijn vastgesteld.

Rond de besmettingen in Zulte is een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 kilometer en een toezichtsgebied met een straal van 10 kilometer afgebakend.

In de twee laatste zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in die zones moeten een bedrijfsinventaris aan het Voedselagentschap bezorgen. In beide zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden. In de zone van 500 meter rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Daarnaast moet elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee aan de gemeente bezorgen. Alle maatregelen gelden voor minstens 21 dagen.

Vorige week werden nieuwe maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verkoop van dieren naar en tussen particulieren.

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. De mens is evenwel niet gevoelig aan de ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte.

