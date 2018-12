Al 165 meldingen van Aziatische hoornaars dit jaar SVM

03 december 2018

11u00

Bron: Belga 0 Dieren Honeybee Valley (UGent) heeft dit jaar al 165 meldingen gekregen van Aziatische hoornaars in Vlaanderen. De soort is niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar ook voor de inheemse bestuivers. Honeybee Valley verzamelt alle meldingen en heeft dit jaar al 35 nesten kunnen verdelgen.

De Aziatische hoornaar is niet gevaarlijk voor de mens, maar wel voor honingbijen. In tegenstelling tot inheemse wespensoorten vangt de Aziatische hoornaar immers de bijen aan de ingang van een kast. Als die locatie voldoende verzwakt is, zal de Aziatische hoornaar het niet nalaten om ook in de kast bijen en broed te gaan roven om haar nakomelingen mee te voeden. Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden.

Honeybee Valley verzamelt daarom de meldingen en probeert waar mogelijk nesten van de Aziatische hoornaar op te sporen en die te verdelgen. De organisatie kreeg dit jaar al 160 meldingen: 35 over nesten, 47 van imkers en 83 losse waarnemingen. Omdat de Aziatische hoornaar actief is van april tot eind november, vermoedt Karel Schoonvaere van Honeybee Valley dat de meldingen nu stil zullen vallen.

West-Vlaanderen

De meeste van die meldingen komen uit West-Vlaanderen. De Aziatische hoornaar verspreidt zich immers vanuit Frankrijk: de soort werd in 2004 met een lading Chinees aardewerk in Frankrijk binnengebracht en trekt van daaruit oostwaarts.

Honeybee Valley is momenteel ook bezig met een nieuw project voor het monitoren van de Aziatische hoornaar: VESPA-WATCH. Dat portaal voor toekomstige meldingen zal waarschijnlijk eind januari gelanceerd worden. Tot dan kan wie een Aziatische hoornaar gespot denkt te hebben nog steeds contact opnemen met Honeybee Vallee via info@honeybeevalley.eu.

