Agentschap Natuur en Bos krijgt doodsbedreigingen na doden zeven tamme everzwijnen in Natuurhulpcentrum mvdb

11 december 2018

22u28

Bron: TVL 4 Dieren Het Agenschap Natuur en Bos heeft doodsbedreigingen ontvangen in nasleep van het doden van zeven tamme everzwijnen in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Dat meldt TV Limburg.

Medewerkers van Agentschap Natuur en Bos schoten maandag zeven tamme zwijnen dood. De beesten werden sinds een maand verzorgd, nadat ze in Lommel waren gevangen. De medewerkers doodden de dieren en namen de kadavers in beslag uit voorzorg om de verdere uitbraak van Afrikaanse varkenspest in te dijken. Het Natuurhulpcentrum betwist of dit wel nodig was.

Een dierenartscentrum uit As was door het Agentschap Natuur en Bos gevraagd om assistentie te verlenen bij de actie in Opglabbeek, maar daar gingen de dierenartsen niet op in. Zij zijn eveneens de mening toegedaan dat er geen enkele reden was om de dieren te doden.

Het Agentschap wou niet voor de camera reageren. Het is niet duidelijk er klacht is ingediend.