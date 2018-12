Agenten zoeken troost bij elkaar nadat politiehond wordt doodgeschoten door moordverdachte ADN

25 december 2018

19u20

Bron: ABC News, Time 7 Dieren Het Palm Beach County Sheriff’s Office is in rouw op deze kerstdag. Gisterenavond werd een geliefd lid van het korps, politiehond Cigo, doodgeschoten door een crimineel.

Toen twee gevaarlijke bendeleden en tevens moordverdachten gisterenavond werden gesignaleerd nabij een shoppingcentrum in Wellington, Florida, snelden verschillende agenten ter plaatse. Toen de twee mannen naar hun auto – en dus weg van de vele shoppers op kerstavond - stapten, sloeg de politie toe. Eén verdachte gaf zich vrijwel onmiddellijk over. Maar de andere liet zich niet zomaar klissen en nam de benen.

Samen met de 3-jarige K9-hond Cigo werd de achtervolging ingezet. Toen Cigo de crimineel naderde, haalde die een wapen boven. Hij schoot meerdere keren naar de politiehond. Hulp mocht niet meer baten, Cigo was dodelijk getroffen. Twee sheriffs slaagden er daarna in de verdachte neer te schieten. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, de andere moordverdachte zit in de cel.



De dood van de politiehond hakt er stevig in bij het korps, en uiteraard vooral bij de trainer van Cigo. Ze waren de beste vrienden. In een video is te zien hoe de hondengeleider van zijn collega’s een knuffel en troostende woorden krijgt. Sommigen huilen met hem mee.

“Onze harten zijn werkelijk gebroken nadat onze politiehond werd doodgeschoten”, reageert sheriff Ric Bradshaw. “Cigo deed zijn job en gaf zijn leven om ons te redden en beschermen. Er zijn nu twee heel gevaarlijke mensen gevat en onze sheriffs zijn veilig en wel. Onze gedachten gaan uit naar zijn trainer.” “Hij is zo lief en zal nooit vergeten worden”, luidt het in een eerbetoon voor Cigo op Twitter. “Rust in vrede.”

He gave his life to save others. He’s a good boy and he will never be forgotten. Rest In Peace #K9Cigo pic.twitter.com/7Snb2LvVFt PBSO(@ PBCountySheriff) link