Agenten leggen magische ontmoeting met bultrug vast sam

08 augustus 2018

14u53

Bron: Queensland Police Service 1

In Australië hadden twee agenten een wonderlijke ontmoeting met een grote bultrugwalvis. Het dier kwam afgelopen zondag kennismaken toen Mick Jones en Jemma Crowley de waterpolitie hielpen bij patrouilles in zones waar niet gevist mag worden. De bultrug zwom een paar keer rond hun boot en ging mee op de foto bij Hay Point en Dalrymple Bay, in de staat Queensland.

Bekijk ook: