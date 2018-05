Agent ziet beweging in buik van doodgereden ree en voert noodkeizersnede uit ADN

22 mei 2018

11u08

Bron: The Telegraph 2 Dieren Toen politieagent Jim Vernon uit Washington, New Jersey, zaterdagnacht werd opgeroepen voor een aangereden ree, bleek al snel dat er voor het dier geen hulp meer kon baten. Maar toen zag hij de dikke buik van de ree bewegen en besefte hij dat ze hoogzwanger was. De agent aarzelde niet en voerde een noodkeizersnede uit om haar twee reekalfjes te redden. Eentje overleefde het wonderwel.

Robert Lagonera, een agent van de dierenbescherming, was die nacht ook opgeroepen voor de aangereden ree en snelde ter plaatse. Maar agent Jim arriveerde als eerste en wist dat het een kwestie van heel snel handelen was. En dus nam hij zelf het heft in eigen handen. Op foto's gedeeld door de Washington Township Police Department is te zien hoe agent Jim het kleine reekalfje in een laken warm houdt, vlak nadat hij het langs de weg ter wereld had gebracht.

Na de opvallende reddingsactie kwam Robert aan, die overnam. Hij nam het reekalfje mee naar huis om het te drogen en warm te houden en wreef de rest van de nacht over de borst van het kleintje zodat de onderontwikkelde longen zouden blijven werken. Tot hij opnieuw werd opgeroepen voor een losgebroken paard. Ook daar trof hij weer agent Jim aan, samen konden ze het paard weer vastzetten. Robert blijft nu alles op alles zetten om het premature reekalfje zo goed mogelijk te verzorgen. Of hij moe is na die helse nacht en zijn nieuwe rol als mama? "Er is geen hoeveelheid koffie genoeg", lacht hij.

In Warren County worden helaas geregeld reeën doodgereden. In 2016 werden er 439 karkassen langs de weg aangetroffen, blijkt uit cijfers van de New Jersey Department of Transportation. In de hele staat werden 7.000 reeën doodgereden.

Washington Township Police Department Again, job well done Rob! Written by Robert Lagonera ACO: "Animal Control again. I know I've been posting a lot but this morning was too crazy to ignore. Starting at 3:30 am i was dispatched to a...