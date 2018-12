Agent gedegradeerd nadat hij K9-hond in asiel dumpt: “Je doet dit werk normaal gezien net omdat je van honden houdt” ADN

15 december 2018

10u04

Bron: Huffington Post 59 Dieren Een agent gaat in de Verenigde Staten door het stof nadat hij de gepensioneerde politiehond waar hij jaren mee samenwerkte, heeft gedumpt in een asiel. Het politiekorps heeft de agent gedegradeerd.

Agent Carl Ellis werkte jarenlang samen met de 10-jarige K9-hond Ringo, die in oktober op pensioen ging na negen jaar dienst bij het Jackson Police Department. In die jaren had Ringo zich een geweldige drugshond getoond en was hij ook met succes ingezet bij zoek- en reddingsacties. De viervoeter kreeg een mooi afscheid op een ceremonie.

Verstomd

Maar zijn trainer en baasje pakte het veel minder mooi aan. Hoewel iedereen bij het korps dacht dat de hond van een zorgeloos leventje genoot bij Ellis thuis, bleek die Ringo in een asiel te hebben gedumpt. Het was hondentrainer Randy Hare, die Ringo als pup opleidde, die de hond onlangs op een adoptiewebsite zag staan. Hij herkende het dier meteen en stond verstomd.



“Je stapt in deze business, net omdat je van honden houdt en apprecieert wat ze allemaal kunnen”, vertelt Hare aan WAPT-TV. “Ringo zou nooit in een asiel mogen eindigen, dat verdient hij niet. Meestal worden K9-honden heel goed behandeld. Helaas zien sommigen hen enkel als een stuk gereedschap.”

Respect

Hare heeft Ringo nu zelf geadopteerd. In een statement laat het politiekorps weten dat het “evenveel respect heeft voor onze politiehonden als voor welke agent dan ook”. “Ze zijn familie en verdienen niets minder dan een liefdevolle thuis als ze op pensioen zijn.” De agent in kwestie is gedegradeerd tot patrouilledienst, nieuwe protocollen zullen ingesteld worden om te onderzoeken hoe politiehonden na hun pensioen behandeld worden.

