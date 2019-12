Agent die recent afscheid moest nemen van zijn trouwe K9-hond tot tranen toe bewogen door emotioneel kerstcadeau ADN

27 december 2019

11u27 0 Dieren Een politieagent uit Washington heeft een bijzonder emotioneel kerstcadeau gekregen: een speelgoedhond gemaakt naar het beeld van zijn K9-hond, drie weken na diens plotse overlijden. De mooie geste hakte er duidelijk in bij de agent.

Politieagent Josh Madsen uit Pasco moest onlangs onverwacht afscheid nemen van zijn trouwste partner, politiehond Lemon. De viervoeter stierf door een medische crisis, niet lang nadat ze na acht jaar trouwe dienst bij het korps op pensioen was gegaan. In september had de hond al eens een zwaar probleem met de maag gehad. Maar alles leek nu weer in orde, tot grote opluchting van baasje en begeleider Josh. Helaas ging het begin deze maand helemaal mis.

Mama Cassandra Berg en haar kinderen Nia en Bentley hadden eerder het geluk gehad dankzij agent Madsen alle politiehonden van het Pasco-korps te ontmoeten. Madsen had het gezin door een persoonlijk moeilijke tijd geholpen en een heerlijke lach op het gezicht van de kinderen getoverd toen hij hen had uitgenodigd op het bureau om de honden te komen bekijken.



“Het was een van onze beste dagen ooit”, vertelt de moeder. “We waren even alle hoop in ons leven verloren, maar die ene dag met de agenten en hun honden, dat deed iets met ons.” Vooral de band tussen hond Lemon en agent Madsen was enorm bijgebleven. “Het was een overweldigende ervaring. Je zag zo goed de liefde tussen hen. Je zag dat ze de beste vrienden waren.”

Dankbaar

Toen het gezin recent het bericht vernam dat Lemon was overleden, wist Cassandra meteen hoe pijnlijk dit moest zijn voor de agent. Haar dochter kwam toen met een idee: een speelgoedknuffel die net op Lemon lijkt. Met foto’s die ze van de viervoeter hadden genomen, trokken ze naar een gespecialiseerde firma die een kleinere Lemon namaakte. “Het was heel realistisch”, zegt de mama. “Toen ik hem uit de doos nam, begon ik meteen te huilen.”

Deze week gingen de drie hun speciale kerstcadeautje afgeven op het bureau. En of het ook voor de politieman een emotioneel moment was. In een video die nu viraal gaat, is te zien hoe agent Madsen erg gepakt is door het gebaar. Zijn dank is groot. “Voor agenten is hun K9 niet zomaar een politiehond”, zegt Cassandra. “Ik kan niet eens behappen wat agent Madsen nu doormaakt.”