Agent blokkeert de snelweg om overreden hondje te redden: “mijn hart brak, tot ik het zag ademen”

PVZ

28 september 2019

15u08

Bron: 7sur7, Independent 0 Dieren Een gewonde hond in de Amerikaanse staat Florida is vorige week gered door een agent op de juiste plaats op het moment. Toen de politieagent zag hoe de viervoeter werd aangereden op de drukke snelweg, blokkeerde hij onmiddellijk de baan om het gewonde dier te helpen. De hond is er gelukkig slechts met enkele schrammen vanaf gekomen.

Agent Joseph Puglia was donderdag onderweg naar zijn werk, toen hij zag hoe een loslopende hond de drukke baan overstak en gegrepen werd door een auto. Zonder twijfelen blokkeerde hij de snelweg en rende hij naar het gewonde dier.

Aan ABC getuigde hij dat “zijn hart brak, tot hij het kon zien ademen”. Toen hij zag dat het hondje nog leefde, wikkelde hij het in een deken en bracht hij het naar de dierenarts. Als bij wonder is de hond maar licht gewond en zal het snel weer de oude zijn.

De hond, die de bijnaam Lucky kreeg, heeft geen chip en de eigenaar is nog niet gevonden. De agent die het dier redde, zegt al bereid te zijn de hond in zijn familie op te nemen als het baasje niet wordt gevonden.

