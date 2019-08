Afschuw bij Nederlandse politici na ernstige hondenaanval: “Sommige rassen laten uitsterven” Sebastiaan Quekel

21 augustus 2019

21u32

Bron: AD.nl 0 Dieren Door een bloeddorstige hondenaanval in Rotterdam waarbij een vrouw zwaargewond raakte, laait de discussie omtrent het houden en fokken van ‘hoogrisicohonden’ bij onze noorderburen weer helemaal op. Partijen CDA, VVD, PvdA en D66 vinden dat er nu echt maatregelen moeten komen.

Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) gaat het verst en pleit voor een totaal (fok)verbod op honden als Staffords, met als doel het ras te laten uitsterven. Maar het Nederlandse ministerie voelt niets voor een dergelijk verbod op sommige hondenrassen omdat hiervoor betrouwbare gegevens ontbreken, laat een woordvoerder weten.

Zwaargewond

Waar komt alle ophef precies vandaan? Een Nederlandse vrouw van 44 raakte gisterennacht zwaargewond doordat ze werd aangevallen door drie Staffordshire-terriërs, honden die in Nederland verantwoordelijk zijn voor een groot deel van bijtincidenten.



Naar schatting worden elk jaar 150.000 mensen in Nederland gebeten door een hond. In 30.000 gevallen is sprake van ernstig letsel. Elk jaar overlijdt er iemand aan een hondenbeet. De vrouw uit Rotterdam overleefde de aanval wonder boven wonder.

Maat vol

Voor Kamerlid Moorlag is de maat echter vol. Hij vindt dat de overheid nu echt moet ingrijpen om de veiligheid van de samenleving te garanderen. “Elk bijtincident is er één te veel, het is afschuwelijk wat deze mevrouw is overkomen’’, zegt hij. “Iedere burger moet zich in zijn eigen buurt of huis veilig kunnen voelen. Deze afschuwelijke gebeurtenis onderstreept dat we nu echt moeten kiezen voor onze veiligheid en bepaalde honden moeten weren uit onze samenleving.’’

Moorlag doelt daarmee op zogenoemde ‘hoogrisicohonden’, zoals pitbulls, staffords en de boerboel. Deze honden staan erom bekend vaker te bijten en niet los te laten. Ze schudden en scheuren en veroorzaken daardoor ernstige verwondingen, stellen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. De Koninklijke Hondenbescherming van Nederland luidde eerder dit jaar ook de noodklok over dit soort ‘gevaarlijke honden’.

Ik pak liever mensen aan die hun hond misbruiken als wapen of als vechtmachine. Die mensen zouden geen honden moeten mogen hebben en desnoods de gevangenis in moeten Arne Weverling (VVD)

Arne Weverling van de VVD is het met Moorlag eens dat dit incident ‘weer pijnlijk laat zien dat sommige honden levensgevaarlijk zijn’. Hij pakt echter liever de mensen aan, dan de dieren. “Dit soort honden worden eigenlijk alleen maar gefokt om te vechten. Er wordt al langer gesproken over een houdverbod of een fokverbod, maar dan vraag ik me wel af hoe een politieagent vervolgens alle verschillende rassen en kruisingen uit elkaar moet gaan houden. Ik betwijfel of dat werkt.’’

Weverling vervolgt: “Ik pak liever mensen aan die hun hond misbruiken als wapen of als vechtmachine. Die mensen zouden geen honden moeten mogen hebben en desnoods de gevangenis in moeten.’’

Maatregelen

Dat er maatregelen moeten komen om bijtincidenten te voorkomen, daar is ook Maurits von Martels (CDA) het volkomen mee eens. Maar een fokverbod voor bepaalde honden lost volgens hem niets op. “Je hebt altijd honden die een hoger risico met zich meebrengen dan andere honden, maar zolang mensen van dat soort honden blijven houden, schiet je met een verbod niets op. Dan ga je weer kruisingen krijgen en dan ben je uiteindelijk weer terug bij af.’’



Een woordvoerder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt het volgende: “Agressief gedrag bij honden wordt door verschillende factoren veroorzaakt. Uit onderzoek blijkt dat afwijkend agressief gedrag veroorzaakt kan worden door een combinatie van fysieke- en temperamentkenmerken van het dier, eigenaargerelateerde factoren en situationele kenmerken. Het is daarom niet effectief om het fokken van een heel ras te verbieden, omdat de eigenaar en omstandigheden ook een rol spelen in het probleem.’’

Toen ik het bericht van Rotterdam zag, dacht ik: toch niet wéér een bijtincident, maar aan de andere kant zeg ik ook: geen enkele hond wordt agressief geboren Maurits von Martels (CDA)

“Afschuwelijk”

Het CDA zoekt ook liever de oplossing bij de eigenaar. “Het wordt tijd om strengere eisen te stellen aan iemand die zo’n hond wil verzorgen’’, stelt Kamerlid Maurits von Martels. “Toen ik het bericht van Rotterdam zag, dacht ik: toch niet wéér een bijtincident, maar aan de andere kant zeg ik ook: geen enkele hond wordt agressief geboren. Natuurlijk zijn er honden waarvan je je moet afvragen of je die überhaupt wel moet houden en verzorgen, maar ze zijn er nu eenmaal. Een goede opvoeding is het allerbelangrijkst. Van een muilkorf ben ik absoluut geen voorstander, dat is belemmering van de vrijheid van honden en daar worden ze alleen maar ongelukkiger van’’, aldus Von Martels, die als boer zelf ook dieren houdt.

Sinds eind 2017 beschikt Nederland over een lijst met 22 rassen van hoogrisicohonden. Zodra fokkers erin slagen een ras minder agressief te maken, kan zo’n ras weer van de lijst. Zo worden de ooit beruchte boxers bijvoorbeeld niet langer als een gevaar gezien. Voor de honden die er nog wél op staan moet zo snel mogelijk een landelijk expertise-centrum komen, vindt D66, dat hiervoor moties heeft ingediend. “Die moties moeten nu snel worden uitgevoerd om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Echt afschuwelijk voor die mevrouw!’’, stelt Tjeerd de Groot (D66) in een reactie op het incident in Rotterdam.

Hondencursus

Een aantal jaar geleden was nog het plan dat Nederlandse baasjes van honden die een gevaar kunnen vormen voor mens en dier verplicht een opvoedcursus moesten volgen. Maar minister Carola Schouten van Landbouw liet dat plan van haar voorganger varen. Schouten laat het liever aan gemeenten over of een hondenbezitter verplicht op les moet.



Het ministerie bevestigt daarop dat er voorlopig geen verplichte landelijke cursus voor hondeneigenaren komt. “Die komt er niet omdat het niet gaat om alle hondeneigenaren maar om juist eigenaren van honden die risicovol gedrag hebben laten zien’’, legt een woordvoerder uit.

Je stapt ook niet zomaar in een auto. Ook voor honden moet een ‘rijbewijs’, een vaardigheidsbewijs, vereist zijn Koninklijke Hondenbescherming

‘Rijbewijs’ voor hond

Om te bewijzen dat ze goed met hun hond kunnen omgaan moeten hondeneigenaren verplicht worden tot het behalen van een hondendiploma. Dat stelt de Koninklijke Hondenbescherming. “Je stapt ook niet zomaar in een auto. Ook voor honden moet een ‘rijbewijs’, een vaardigheidsbewijs, vereist zijn’’, stelt Ineke van Herwijnen, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming.

De organisatie wil dat alle Nederlandse gemeenten net als Rotterdam een laagdrempelig meldpunt instellen, waar burgers gevaarlijk hondengedrag kunnen melden. Honden zijn na katten de meest voorkomende gezelschapsdieren. Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen honden. Een op de vijf huishoudens bezit een of meer honden. De hond blijkt niet altijd die trouwe viervoeter. Elke week bezondigt een hond zich aan een ernstige aanval.

Bij de meest ernstige bijtincidenten zijn hoogrisicohonden betrokken. “Tot nu werden signalen en bijtincidenten afgedaan als opgeklopte mediaberichten’’, zegt directeur Van Herwijnen van de Koninklijke Hondenbescherming. “Dit rapport bewijst dat er echt wat aan de hand is. Den Haag moet in beweging komen. Het is nu echt tijd voor concrete maatregelen.’’

Uit duizenden politieregistraties over 2016 en 2017 maakte Beke een aselecte steekproef van 400 zaken (40 per politie-eenheid). Bij die 400 zaken waren 385 honden betrokken. In ruim de helft was er sprake van een hoogrisicohond. Er werd geen voorselectie gemaakt van hoogrisicohonden; er is gekeken naar alle soorten honden. De onderzoekers voerden ook gesprekken met hondenhouders, analyseerden mediaberichten en bestudeerden strafrechtelijk onderzoek naar hondengevechten uit het arrondissementsparket Rotterdam. Uit al deze cijfers komen de ernstige bijtincidenten door hoogrisicohonden duidelijk naar voren. Over de samenstelling van de hondenpopulatie in Nederland bestaan geen cijfers.

De lijst van hoogrisicohonden

De Nederlandse lijst van honden, look-alikes en alle kruisingen met of tussen deze honden die in Nederland in ieder geval vallen onder de categorie hoogrisicohond:

1. Akita

2. American Bulldog

3. American Pitbull Terriër

4. American Staffordshire Terrier

5. Boerboel

6. Bull Mastiff

7. Bull Terrier

8. Cane Corso

9. Dogo Argentino

10. Dogo Canario

11. Staffordshire Bull Terrier.

12. Rottweiler

13. Tosa

14. Fila Brasileiro

15. Anatolische herder,

16. Zuid-Russische Owcharka

17. Kaukasische Owcharka

18. Pitbullachtigen: alle kruisingen met een pitbull:

19. Pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully

20. Bully Kuta

21. Alano

22. Bandog

* Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie hoogrisicohond.