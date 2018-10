Adoptie van zwarte katten tijdelijk opgeschort in Barcelona mvdb

Bron: El Periodico 0 Dieren Verschillende dierenasielcentra in Barcelona schorten tijdelijk de adoptie van zwarte katten op, meldt de krant El Periodico. Aanleiding is de vrees dat de beesten worden gebruikt voor rituelen ter gelegenheid van Halloween en Allerheiligen. Op Spaanse sociale media circuleren verschillende berichten daarover.

Een bestuurslid van een kattenasiel benadrukt in de krant dat het geen stadslegendes betreft. Zwarte katten zijn niet bepaald gegeerd voor adoptie. De reden hiervoor is het bijgeloof dat aan zwarte katten wordt gelinkt. Enkel in oktober, in aanloop naar Allerheiligen en Halloween, stellen kattenasielen meer vraag naar zwarte katten vast.



Medewerkers zijn daarom extra op hun hoede en vrezen dat geïnteresseerden slechte bedoelingen hebben. Dierenmishandelaars zouden de zwarte katten gebruiken voor donkere rituelen en offers die hun oorsprong vinden in de Middeleeuwen, waarbij ‘hun bloed wordt vergoten om de ziel van de mensen te zuiveren’. Er gaan via internet oproepen rond om katten en andere huisdieren de komende dagen binnen te houden.



Een medewerkster van een ander kattenopvangcentrum in Barcelona is al twintig jaar actief en zegt dat zulke ongerustheid niet nieuw is. Ze beklemtoont echter dat ze in al die tijd nog nooit iets daadwerkelijks heeft gezien dat in verband zou kunnen worden gebracht met rituelen en offers.

