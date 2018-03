Actievoerders schelden boswachters de huid vol na afschieten edelhert mvdb

17 maart 2018

23u53

De Nederlandse politie heeft zaterdag drie mensen beboet bij het natuurgebied de Oostvaardersplassen (provincie Flevoland). De boetes werden uitgeschreven nadat de emoties hoog opliepen toen een verzwakt edelhert voor de ogen van actievoerders achter het hek werd doodgeschoten. Het leidde tot scheldtirades naar de betrokken boswachters.

De beheerders hadden de toeschouwers gewaarschuwd dat het hert dat 's ochtends nog stond, maar 's middags verzwakt op de grond lag en niet meer opstond zou worden afgeschoten, aldus een woordvoerster van overheidsinstantie Staatsbosbeheer.

Vele mensen uitten vorige maand hun zorgen over ondervoede en uitgemergelde dieren in het 5.600 hectare omvattende domein. Op Facebook planden actievoerders een bijvoer-actie. Ook vanochtend probeerden ze dieren te voederen. Enkele actievoerders gingen na de bijeenkomst weg, anderen bleven.

Toen de boswachters besloten het dier af te schieten in het bijzijn van de actievoerders, liepen de emoties hoog op. Na het fatale schot barstte een stortvloed aan scheldkanonnades los. Twee actievoerders klommen op dat moment over het hek en liepen richting de voertuigen van de boswachters om verhaal te halen.

Het neergeschoten dier was volgens Staatsbosbeheer dood na een schot, maar volgens actievoerders bewoog het nog en waren er drie schoten nodig om het hert uit zijn lijden te verlossen. De openbare omroep NOS heeft videobeelden daarvan op hun website gezet.

Boswachter bedreigd

De boetes zijn uitgedeeld wegens baldadigheid, voor over het hek klimmen in het natuurgebied en aan iemand die zich niet kon legitimeren, aldus de politie. Zaterdag werd er tegen de auto van een boswachter geschopt, eerder werd een boswachter bedreigd. "Zo heftig als nu hebben we het nog nooit meegemaakt", aldus de woordvoerster.

Maächa Vrolijk van de actiegroep KALF noemt het afschieten van het hert een provocatie en zei dat dit niet volgens de regels gebeurde. "Het is niet toegestaan om een hert af te schieten in aanwezigheid van omstanders. Bovendien had er een dierenarts bij moeten zijn", zei Vrolijk. "Dit kan echt niet. Daarom gaan we kijken of we dit juridisch kunnen aanvechten." Vrolijk was zelf geen getuige van het afschieten van het hert. Nadat dit was gebeurd, werd ze gelijk door andere actievoerders op de hoogte gesteld.