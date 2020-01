Achtergelaten husky met “gekke ogen” eindelijk geadopteerd nadat wanhopige oproep viraal gaat Redactie

20 januari 2020

11u59

Bron: CNN 0 Dieren Dit is Jubilee, een Siberische husky die werd achtergelaten door haar hondenfokker - want “onverkoopbaar” door haar gek uitziende ogen. Nu is er licht aan het einde van de asieltunnel. Jubilee heeft eindelijk een baasje gevonden, dankzij de kracht van het internet.

Vorige week dinsdag lanceerde Husky House uit Matawan, New Jersey, een wanhopige oproep op Facebook. De lieve Jubilee zat immers al sinds 2018 in het gespecialiseerde husky-asiel. Veel te lang.

Afwijking

“Mijn naam is Jubilee”, schreef de opvang. “Ik ben een 4-jarige vrouwelijke husky die al heel lang bij Husky House woont. Ik kwam van een “fokker” die me blijkbaar niet verkocht kreeg omdat hij zei dat ik er “raar” uitzag. Husky’s zijn majestueuze honden en ik weet niet waarom ik er niet zoals de anderen uitzie. Ik wou dat ik ook zo mooi was zodat iemand mij als hond zou willen.”



Husky Jubilee heeft een vervorming aan haar oogleden, waardoor ze altijd een beetje scheel en verrast kijkt. Los van de kleine aangeboren afwijking is ze kerngezond. En ze heeft er zelf ook geen last van.

“Niet mooi”

De opvang liet nog weten dat Jubilee goed overeenkomt met andere honden, maar niet zo’n fan is van katten. En: “Ik hou heel veel van mensen, maar ik ben soms een beetje verlegen omdat mensen vaak lachen met hoe ik eruitzie. Wil er echt niemand een husky die er een beetje gek uitziet? Ik wou dat ik een eigen familie had die van me kan houden, ook al ben ik niet mooi.”

Succes

Het trucje van de opvang - ten einde raad na twee jaar zonder succes zoeken naar een baasje - werkte. En hoe. Duizenden mensen reageerden dat zij Jubilee wél mooi vonden en ze begonnen ook massaal de Facebookpost te delen. Uiteindelijk klom de teller zelfs naar ruim 46.000 shares. Met resultaat, want intussen heeft de husky een warme nieuwe thuis gevonden.

“Bedankt aan iedereen die het verhaal van Jubilee heeft gedeeld”, klinkt het bij Husky House. “Ze heeft nu een thuis voor altijd gevonden bij ervaren dierenvrienden die al eerder een husky adopteerden bij ons. Ze kan nu met haar nieuwe familie een geweldig nieuw leven beginnen.”