Acht schapen doodgebeten in Ranst: heeft Naya opnieuw toegeslagen? Dietert Bernaers

26 januari 2018

10u46 0

Op een landbouwbedrijf in Ranst zijn acht schapen doodgebeten. Mogelijk is dat het werk van Naya, de wolvin die sinds begin dit jaar op Belgische bodem verblijft. Vorig weekend beet het wilde dier al twee schapen dood in Meerhout.

Momenteel worden in Ranst dna-stalen genomen om later definitief uitsluitsel te kunnen geven of de schapen het slachtoffer zijn geworden van de hongerige wolvin. Naya verbleef de voorbije weken voornamelijk op het militair domein in Leopoldsburg. Als ze daadwerkelijk heeft toegeslagen in Ranst, is voor het eerst ver buiten haar Limburgse verblijfplaats getrokken. Van wolven is geweten dat ze op een dag tot 70 kilometer kunnen afleggen.