Acht op de tien vlinders verdwenen, populatie in laatste 30 jaar gehalveerd

01 april 2019

13u59

In de voorbije eeuw is het aantal dagvlinders in Nederland met minstens 84 procent achteruitgegaan en zijn 15 soorten zelfs helemaal verdwenen. De studie in het tijdschrift Biological Conservation is ook voor België alarmerend.

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) analyseerde in samenwerking met de Nederlandse Vlinderstichting waarnemingen tussen 1890 en 2017. De laatste dertig jaar beschikt Nederland over een landelijk meetprogramma voor vlinders, voor de periodes daarvoor werd beroep gedaan op collecties, excursieverslagen en dagboeken.

Zo was het voor 71 soorten mogelijk om betrouwbare historische trends te bepalen. En die zijn bijzonder alarmerend. Sinds 1890 daalden de vlinderpopulaties met 84 procent. Het grootste deel daarvan komt op rekening van de laatste dertig jaar: sinds 1990 gingen de populaties opnieuw met 50 procent achteruit.

Graslanden en bossen

Vooral in graslanden is de achteruitgang van biodiversiteit ernstig. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa is dat het geval. Bloemen in het gras komen nauwelijks meer voor onder invloed van hoge stikstof en grootschalige ontwatering. Een bloemenrijkdom vergelijkbaar met vroeger wordt tegenwoordig alleen nog gevonden in natuurgebieden.

Enkel bosvlinders herstellen zich licht naar een afname tot 1980. Dit wordt waarschijnlijk gestimuleerd door klimatologische opwarming in combinatie met weer toenemende variatie in de bossen.

Teloorgang insecten

De achteruitgang van de vlinder is tekenend voor de teloorgang van insectenpopulaties wereldwijd, onder meer door de intensivering van de landbouw, vermindering van de biodiversiteit en het gebruik van pesticiden.

Specifiek voor de vlinder komt daar nog de ruilverkaveling bij en worden voedselplanten voor rupsen steeds schaarser. Veel geschikte plekken hebben plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw.

De habitats liggen ook steeds verder uit elkaar, en dat is een probleem omdat de meeste vlindersoorten niet ver kunnen vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een ernstige hindernis vormen en de barrières voor vlinders worden steeds groter. Wanneer een vlindersoort op een bepaalde plek verdwijnt, is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.