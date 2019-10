Acht nieuwe waarnemingen van de in 1936 uitgestorven Tasmaanse tijger jv

Bron: CNN 0 Dieren De Tasmaanse tijger of buidelwolf is al in 1936 uitgestorven verklaard. Toch duiken er sindsdien nog geregeld nieuwe informele waarnemingen op van het dier. Recent zijn er weer acht nieuwe bijgekomen, waarvan de laatste twee maanden geleden. Dat blijkt uit documenten van de Australische overheid.

De voorbije drie jaar noteerde het Tasmaanse Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment (DPIPWE) acht gedetailleerde waarnemingen van de buidelwolf, een uitgestorven diersoort.

De Tasmaanse tijger was een roofbuideldier dat leek op een kruising tussen een wolf, een vos en een grote kat. Het had strepen in de geelbruine pels op de rug, die dienst deden als camouflage in de bossen. Oorspronkelijk kwam de buidelwolf in heel Australië en op Nieuw-Guinea voor. Op het vasteland concurreerde de dingo de buidelwolf weg. Alleen in Tasmanië bleef nog een grote populatie over. Maar ook daar verdwenen ze, door de Europeanen die zich op Tasmanië vestigden als boeren. Zij maakten jacht op de buidelwolf omdat die schapen zou doden, wat volgens wetenshappers achteraf bekeken niet mogelijk was. Het laatste exemplaar overleed op 7 september in 1936 in gevangenschap in de dierentuin van Hobart op Tasmanië, en daarmee werd de soort als uitgestorven beschouwd.

Het tegendeel kon 83 jaar later nog niet worden aangetoond, ook al zijn er al zo’n vierduizend informele waarnemingen gemeld. Tussen de recentste, die van twee Australische toeristen in februari nog. Zij zijn er beiden “100% zeker” van dat ze er vanuit de auto een Tasmaanse tijger hebben gespot die “gedurende 12-15 seconden duidelijk zichtbaar” was.

Nog in februari zag iemand een “katachtig wezen” met strepen van ver in de mist.”Ik ben het gewend om zowat alle dieren tegen te komen die op boerderijen werken... en ik ben nog nooit een dier tegengekomen dat nog maar leek op wat ik die dag in Tasmanië heb gezien”, staat in het verslag.

In 2017 zag een andere bestuurder mogelijk een buidelwolf in het reservaat van Deep Gully Forest vanop zo’n 150 meter. Te ver om strepen te onderscheiden, maar “als het een kat was, dan een verdomd grote”. Het meest recente rapport werd in juli opgesteld. Niet ver van de Tasmaanse hoofdstad Hobart zag iemand een voetafdruk die leek op die van de buidelwolf.

De waarnemingen tonen aan dat de Tasmaanse tijger nog altijd vers in het geheugen zit van de eilandbewoners en diep ingebakken zit in hun cultuur. Het dier heeft er een soort van Monster van Lochness-status, zo omschrijft CNN het.