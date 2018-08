Acht kuikentjes geboren van quasi uitgestorven eendensoort DVDE

18 augustus 2018

11u10 0

In de zoo van São Paulo zijn acht kuikentjes geboren van de Braziliaanse mergus, een zo goed als uitgestorven eendensoort. Er leven nog amper 250 dieren in het wild. De zoo probeert al sinds 2015 eieren uit te broeden, en voor het eerst in drie jaar zijn nu ook kuikentjes geboren. De zoo hoopt de populatie van de Braziliaanse mergus zo weer te vergroten.

Bekijk ook: