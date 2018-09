ABS wil everzwijnen doodschieten: "Alleen zo kan uitbraak Afrikaanse varkenspest beperkt worden" De Block: "Tot nu toe geen gevaar voor volksgezondheid" HA

14 september 2018

10u58

Bron: Belga, VRT 0 Dieren Om snel het hoofd te kunnen bieden aan de uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder everzwijnen vraagt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) om zonder uitstel over te gaan tot een algemene afschot van everzwijnen op Belgisch grondgebied. "Alleen zo kan de uitbraak geïsoleerd en beperkt worden tot de zone waar de vaststelling van het virus gebeurde. Het is de enige manier om de tikkende tijdbom te ontmantelen. Er is geen andere optie mogelijk", zegt het ABS.

In een bos in de gemeente Etalle, in de provincie Luxemburg, is bij twee dode everzwijnen Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte in ons land opduikt, zo bevestigde het Federaal Voedselagentschap (FAVV) gisteren.

Oost-Europa

Het virus is allicht overgewaaid uit Oost-Europa, zegt Guy Vandepoel van de Boerenbond in 'De Ochtend' op Radio 1. "We vreesden al een tijd dat de Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa tot bij ons zou komen, maar we zijn toch verrast door de snelheid waarmee het virus in ons land is opgedoken." Het risico op besmetting is de laatste jaren wel groter geworden. De everzwijnenpopulatie is enerzijds fors gestegen. Anderzijds is er meer contact tussen onze contreien en Oost-Europa, onder andere door vrachtwagenverkeer.



Vandepoel vermoedt dat de ziekte tot bij ons geraakt is door voedselresten uit Oost-Europa, maar hij benadrukt dat onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het virus in België is kunnen opduiken.

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) wil intussen ten allen tijde vermijden dat er een uitbraak op varkenshouderijen komt, omdat er is geen enkel vaccin is tegen Afrikaanse varkenspest. Een mogelijk uitbraak zou voor een economische catastrofe zorgen onder in de varkenshouderij en verder in de keten. Het ABS vraagt om uiterst voorzichtig te zijn en alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren op de varkensbedrijven en bij alle actoren die contacten hebben met die bedrijven.

"Sluipmoordenaar"

De landbouworganisatie ziet in de wildpopulatie everzwijnen in België een "sluipmoordenaar" die als een tijdbom onder de ganse varkensstapel ligt. "Het is duidelijk dat noch de Vlaamse overheid, noch de Waalse overheid nog controle heeft over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen vandien". ABS roept alle overheden op om alle zeilen bij te zetten en "meteen over te gaan tot het gecoördineerd en gecontroleerd afschieten van everzwijnen."

De Vlaamse en Waalse overheid hebben geen controle over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen vandien Algemeen Boerensyndicaat (ABS)

"Populistische reactie"

De Boerenbond ondersteunt deze vraag van het ABS niet. Woordvoerder Stijn De Roo spreekt van een "populistische" reactie. De grootste landbouworganisatie zet in op preventie en het toepassen van alle sanitaire maatregelen, die altijd van kracht zijn, om de ziekte uit de varkensstallen te houden. De Boerenbond geeft haar volle steun aan de campagne die het Federaal Voedselagentschap (FAVV) lanceert naar personen en bedrijven die met de getroffen gebieden in contact komen.

Deze voormiddag is er bij het FAVV overleg met alle sectororganisaties over de problematiek. Tijdens het onderhoud zullen afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat de ziekte zich verder kan verspreiden in ons land. Ook in Nederland wordt deze voormiddag spoedoverleg gehouden.

Volksgezondheid

De uitbraak van het virus levert tot nu toe geen gevaar op voor de Belgische volksgezondheid, maar de zaak wordt nauwkeurig opgevolgd, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bij aankomst op de ministerraad.

Ze wees erop dat de Afrikaanse varkenspest een gekende ziekte is, die af en toe opduikt, mede als gevolg van de internationale dierenhandel. Sciensano, het voormalige Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), volgen de zaak nauwkeurig op en werken daarvoor ook samen met de FOD Volksgezondheid, voegde de minister van Volksgezondheid er nog aan toe.

We moeten andere landen duidelijk maken dat we de zaak grondig opvolgen en maatregelen nemen, zodat onze export niet in gevaar komt Economieminister Kris Peeters (CD&V)

Beschermingszone

Haar collega van Landbouw zei dat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) met het Waals gewest een beschermingszone hebben afgebakend. Daarin bevinden zich 67 varkensbedrijven waar stalen genomen worden. "We wachten nu op de resultaten", aldus Denis Ducarme (MR) die nog aankondigde dat hij maandag samen met zijn Waalse collega René Collin een afspraak heeft met Europa. De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest is voor Ducarme "zeer slecht nieuws". Het komt er voor hem op aan "zeer proactief" op te treden en de onderzoeken of het om een geïsoleerd geval gaat en of bijkomende maatregelen nodig zijn, zei hij bij aankomst aan de Wetstraat 16.

Kris Peeters (CD&V) wees er als minister van Economie en Consumenten op dat de Belgische varkenssector zeer veel exporteert en dat andere landen bij problemen snel maatregelen nemen. "We moeten die landen duidelijk maken dat we de zaak grondig opvolgen en maatregelen nemen, zodat onze export niet in gevaar komt", aldus Peeters, die ervan uitging dat alles nog onder controle is.