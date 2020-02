Aanwezigheid van wolf in Malmedy bevestigd HLA

19 februari 2020

13u49

Bron: Begla 6 Dieren Na een Na een aanval op een schaap in Malmedy in januari hebben analyses de aanwezigheid van een wolf bevestigd, zo heeft de Waalse minister van Natuur en Bos, Céline Tellier (Ecolo), woensdag meegedeeld. DNA-tests moeten nog uitwijzen of het om een mannelijk dan wel vrouwelijk dier gaat en of het bestaan van het dier al bekend was.

Het netwerk Réseau Loup, dat afgevaardigden van verscheidene sectoren groepeert en waarnemingen bijeenbrengt, werd op 24 januari opgeroepen voor een schaap dat doodgebeten en deels opgegeten was in Xhoffraix, een gehucht van Malmedy. Na analyse van stalen van het karkas kon het laboratorium GeCoLab (van de universiteit van Luik) bevestigen dat het om een wolf ging. "Volgens de eerste resultaten gaat het om een wolf met een afstamming uit de Italiaanse Alpen", dus zeker niet om de wolf Akela, "die een Duits-Poolse afstamming heeft en wiens territorium in vogelvlucht enkele kilometers verderop ligt", zegt Waals minister van Natuur en Bos Céline Tellier (Ecolo) in de mededeling.

Akela en Ebly

Tot dusver is in Wallonië de aanwezigheid van twee wolven bevestigd, Akela en Ebly. Die laatste komt uit de Italiaanse Alpen. Bijkomend onderzoek moet aantonen of de wolf die in Malmedy opdook, verwant is met Ebly. "Deze nieuwe ontdekking is mogelijk heel goed nieuws voor de natuur en de biodiversiteit. Ze sterkt ons in de voorbereiding van een wolvenplan waaraan gewerkt wordt en waarover in maart breed overlegd wordt met de betrokken actoren", aldus Tellier.