Aantal olifanten in Kenia verdubbeld in 30 jaar tijd kv

12 augustus 2020

19u33

Bron: Reuters 10 Dieren De olifantenpopulatie in Kenia is tussen 1989 en 2018 meer dan verdubbeld dankzij de strenge maatregelen tegen stropers. Dat deelt de minister van toerisme van het Oost-Afrikaanse land vandaag mee op Wereldolifantendag.

In 1989 telde Kenia zo’n 16.000 olifanten. In 2018 steeg dat aantal tot meer dan 34.000, aldus minister Najib Balala. “De voorbije jaren zijn we erin geslaagd om de stroperij in ons land in te tomen”, vertelde hij aan journalisten tijdens een bezoek aan het Nationaal Park Amboseli.

Dit jaar werden er in Kenia al zeven olifanten gestroopt. Te veel, natuurlijk, maar een sterke daling tegenover 2019 en 2018, toen er respectievelijk 34 en 80 olifanten gedood werden voor hun slagtanden of huid.



De voorbije jaren nam de stroperij in Kenia en andere Afrikaanse landen flink toe: bendes jagen op olifanten en neushoorns om tegemoet te komen aan de Aziatische vraag naar ivoor voor de verwerking in “traditionele” medicijnen.

In 2016 stak de Keniaanse president Uhuru Kenyatta duizenden slagtanden en hoorns in brand om zo duidelijk te maken aan stropers en smokkelaars dat er een einde moet komen aan hun clandestiene handel in delen van dieren.

De overheid heeft strengere straffen uitgewerkt, namelijk langere celstraffen en hogere geldboetes, voor iedereen die veroordeeld wordt voor stroperij of de smokkel van wildtrofeeën. De stroperij is volgens de autoriteiten immers schadelijk voor het toerisme dat veel buitenlands geld naar Kenia brengt.

Momenteel heeft de Keniaanse toeristische sector echter ook zwaar te lijden onder de coronapandemie: het aantal buitenlandse toeristen in Kenia zal in 2020 en 2021 naar verwachting 80 tot 90 procent lager liggen dan normaal.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.