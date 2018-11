Aangespoelde vinvis van De Haan stierf wellicht natuurlijke dood HA

16 november 2018

13u24

Bron: Belga 0 Dieren De dode vinvis die vorige maand aanspoelde op het strand van De Haan stierf wellicht een natuurlijke dood. Dat blijkt uit de autopsie door de universiteiten van Gent en Luik en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

"De dierenartsen en biologen vonden geen aanwijzingen dat de walvis door menselijke factoren is gestorven. De gewone vinvis was een bijna volgroeid mannetje van 18 meter lang en naar schatting 30 ton. Het dier was sterk vermagerd en zijn maag bleek nagenoeg leeg. Extra analyses naar de aanwezigheid van enkele bekende virussen waren negatief", zegt het KBIN.

Onderkaak wordt bewaard

De onderzoekers konden vaststellen dat het dier recentelijk overleden was, zo'n 48 uur voor de autopsie. Het karkas werd na het aanspoelen op het strand van De Haan meteen in stukken gesneden en zo goed als volledig afgevoerd en verwerkt door het bedrijf Rendac.



Op vraag van de gemeente De Haan wordt de gigantische onderkaak van de vinvis gespaard. Die wordt na behandeling door de Universiteit Gent plaatselijk tentoongesteld. Het universiteitsmuseum van de Universiteit Gent zal op zijn beurt één van de borstvinnen bewaren. Daarnaast werden tal van weefselstalen en parasieten die op de vinvis leefden, verzameld voor onderzoeksdoeleinden.

Erg uitzonderlijk

De onderzoekers konden vaststellen dat het om een bijna volgroeid mannetje ging. Er kon wel niet bevestigd worden of er een verband is met de gewone vinvis die vijf dagen eerder in Nederland werd gefilmd, noch met de waarneming van een "walvis" op 23 oktober in de buurt van de Buitenratel Zandbank, in Belgische territoriale wateren.

Het blijft erg uitzonderlijk dat een vinvis in de Noordzee wordt waargenomen. De laatste Belgische stranding dateert van 1 november 1997. Er werd wel nog twee keer een dode vinvis een Belgische haven binnengebracht op de voorsteven van een schip, in 2009 in Antwerpen en in 2015 in Gent.