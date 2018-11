Aangespoelde dode dolfijn blijkt schotwonde te hebben: “Dit is ongelofelijk barbaarse daad” KVE

19 november 2018

12u00

Consternatie in de Amerikaanse staat Californië. Daar is een dolfijn met een schotwonde aangetroffen op het strand. Naar het waarom van de brutale daad is het voorlopig gissen. Een dierenrechtenorganisatie looft een bedrag van 5.000 dollar uit (omgerekend 4.400 euro) voor een tip die naar de dader(s) leidt.

Het zeezoogdier spoelde vorige week aan op het strand van Manhattan Beach. De dolfijn was niet ziek en kwam ook niet door uitputting om het leven. Een kogel joeg het dier de dood in, zo bracht een autopsie aan het licht. Wellicht werd het dier vanop zee beschoten en spoelde het daarna aan. Nochtans gaat het om een beschermde diersoort waarop niet mag worden gejaagd.

Trieste primeur

Peter Wallerstein van het ‘Marine Animal Rescue Center’ is al meer dan dertig jaar in de weer om dieren te redden. De doodgeschoten dolfijn is voor hem een trieste primeur. “Er is geen enkel excuus voor deze ongelofelijk barbaarse daad.”

Hij heeft het raden naar de reden van deze laffe moord. De man is in het verleden wel al geconfronteerd geweest met doodgeschoten zeeleeuwen. Hij vermoedt dat vissers de dieren als vervelende concurrenten beschouwen. “Maar dolfijnen zijn helemaal geen stoorzenders van de lokale visserij”, stelt hij.

Wallerstein vreest dat het aartsmoeilijk zal worden om de dader(s) te vinden. Daarom looft de dierenrechtenorganisatie een stevige beloning uit voor dé gouden tip. Het moet ook toekomstige dierenbeulen afschrikken.

