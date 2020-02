Aangespoelde bruinvis in Nederland blijkt doodgestoken te zijn Redactie

11 februari 2020

14u48

Bron: AD.nl 2 Dieren Een bruinvis die begin januari aanspoelde op het strand van het Nederlandse Wijk aan Zee (Noord-Holland) is doodgestoken. Dat is de conclusie na onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, meldt de organisatie SOS Dolfijn vandaag.

Het ging om een volwassen mannetje van ruim anderhalve meter en 40 kilogram zwaar. Afgezien van gebruikelijke bijtwonden afkomstig van grijze zeehonden, had het dier meerdere kleinere, scherpe wonden tot diep in de borstholte. Onder andere het hart was ernstig beschadigd. Het onderzoek wees uit dat het ging om steekwonden, toegebracht terwijl het dier nog in leven was.

De onderzoekers concluderen dat de bruinvis ernstig ziek is aangespoeld en dat een omstander het dier met een mes uit zijn lijden heeft willen verlossen. “Hoewel moet worden uitgegaan van een goede intentie van deze persoon is dit geen goede gang van zaken", aldus SOS Dolfijn, dat zegt dat in zo'n geval professionele hulp moet worden ingeschakeld. Contact met het dier kan ook gevaarlijk zijn, omdat infecties opgelopen kunnen worden door overdraagbare bacteriën.