Aangespoeld zeehondje opgevangen door Sea Life in Blankenberge

26 december 2018

13u03

Bron: Belga 0 Dieren Het reddingsteam van Sea Life Blankenberge heeft op kerstdag een verzwakte zeehondenpup opgevangen. Die was aangespoeld in Blankenberge. Dat bevestigt Sea Life.

Het reddingsteam werd omstreeks 17 uur getipt dat een zeehondje was aangespoeld. Het team rukte meteen uit. "Het gaat om een zeehondje van ongeveer vier weken oud, een vrouwtje. Het jong weegt 14,2 kilogram. De zeehond was vermoeid en werd door ons opgevangen", aldus een medewerker van Sea Life. Het jong was ook gemarkeerd, al is het niet duidelijk wie het jong gemerkt heeft.



De kerstpup krijgt ondanks de symbolische dag waarop hij gevonden werd geen speciale naam. Het jong kan geadopteerd worden en wie het jong adopteert, mag de naam kiezen.

Vrijlating

Het opvangcentrum verzorgt op dit moment twee zeehondjes. Die blijven daar tot ze opnieuw aangesterkt zijn. Daarna worden ze terug vrijgelaten.



Sea Life vraagt voorzichtig te zijn als een zeehondenjong wordt gevonden. Het centrum vraag afstand te houden en het dier niet aan te raken, want soms rusten zeehonden gewoon uit. Als het dier gewond is of plat op de grond ligt, kunnen het zeehondenopvangcentrum of de politie gecontacteerd worden.

