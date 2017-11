Aangereden lynx overleeft 80 kilometer achter grille

Een mirakel, zo noemt directeur Christie Peters van de dierenbescherming in het Amerikaanse Richmond de hachelijke rit van een lynx. Het dier werd afgelopen donderdag op Thanksgiving aangereden, waarna het kwam vast te zitten in de autogrille. De bestuurster voelde dat ze iets had geraakt in Cloucester County, legt Peters uit. Maar het was pas een uur en 80 kilometer later in Richmond dat ze ontdekte dat een levende lynx vastzat in haar Prius. Medewerkers van de dierenbescherming verdoofden het dier en namen het mee om te herstellen. De lynx had alleen een kleine schram op zijn rug.

