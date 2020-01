Aandoenlijk beeld van koala bij dode soortgenoot ontroert de wereld ADN

16 januari 2020

11u37

Bron: News.com.au, AFP 16 Dieren Een fotograaf van het Franse persagentschap AFP heeft in het door bosbranden geteisterde Australië een emotioneel moment in het dierenrijk kunnen vastleggen. Op de foto is te zien hoe een koala een pootje tegen zijn neergeslagen snoet drukt, nadat hij vlak daarvoor een levenloze soortgenoot had aangetroffen. Luttele momenten nadat de foto werd genomen kon het grijze buideldier naar veiligere oorden worden gebracht. Voor zijn vriendje kwam alle hulp dus te laat.

De foto werd gisteren genomen op Kangaroo Island, een eiland ten zuidwesten van Adelaide waar de populatie koala’s een stevige knauw heeft gekregen door de allesverwoestende bosbranden. De normaal zo prachtig groene bossen met hun overvloed aan wilde dieren zijn op tal van plaatsen veranderd in kale en verkoolde lappen aarde, bezaaid met de stoffelijke resten van dieren die niet aan de vuurzee konden ontsnappen. Eén derde van het eiland zou zijn vernield, gevreesd wordt dat 80 procent van de hele koalapopulatie er is weggeveegd.

“Verschrikkelijk”

Ook voor een koala die nog redding zocht in een streepje water liep het fataal af. Een andere koala die gewond raakte bij het vlammende geweld maar wel overleefde, reageerde opvallend toen hij het dier in het ondiepe water zag liggen. Hij bleef stilstaan, drukte zijn neus diep in zijn pels en legde zijn pootje op zijn kop. Alsof hij treurde om een gevallen makker.



De koala werd vlak na het aandoenlijke moment gered door verzorgers van Humane Society’s Animal Rescue. “De scènes die we zien op het eiland zijn verschrikkelijk”, vertelt rampspecialist en redster van dienst Kelly Donithan aan One Green Planet. “Het zijn de zwaarste taferelen waar ik al getuige van ben geweest. Lichamen van verkoolde dieren… tot zover het oog reikt.”

Hoop

Maar Kelly houdt de moed er wel in. “Elke dag dat we op pad gaan om dieren te zoeken en te redden, vinden we nog levende beestjes. Gewond, verdwaasd, getraumatiseerd. Het doet zoveel deugd om hen te kunnen helpen.”

Volgens Steven Selwood van een lokaal dierenhospitaal leefden er geschat zo’n 46.000 koala’s op Kangaroo Island voor de bosbranden er dood en vernieling zaaiden. Nu zouden er nog zo’n 9.000 dieren overblijven. “De branden hier waren uitzonderlijk meedogenloos en snel”, zucht hij.

Belangrijke groep

De groep koala’s op Kangaroo Island is trouwens heel belangrijk, want het is de enige plek in Australië waar de koalapopulatie volledig vrij is van chlamydia, een seksueel overdraagbare infectie die fataal is voor de dieren. Dat maakt van de groep op het eiland een belangrijke ‘verzekeringspopulatie’ voor de toekomst van de hele soort.

“Dit beestje zal nu nog zeker een week moeten revalideren en dan opgesloten moeten blijven”, zegt een andere reddingswerker, terwijl hij een roos bandje rond de poot van ‘Nummer 64’ wikkelt. Er is momenteel geen habitat voor hem om naar terug te keren.”

Bekijk ook: Vrouw redt zwaar verbrande koala uit vlammenzee

Bekijk ook: Zwaar verbrande koala krijgt water van reddende engel

Bekijk ook: Auto volgeladen met geredde koala’s

Bekijk ook: Fietser geeft uitgedroogde koala water te drinken