Aan fastfood verslaafde wilde kangoeroes vallen toeristen aan

04 mei 2018

03u15

Bron: Buzzfeed, ABC Australia 0 Dieren Een kangoeroepopulatie die in de buurt van het Morriset ziekenhuis van New South Wales aan de Australische Central Coast leeft, is extreem agressief geworden nadat de plek per toeval een toeristenattractie is geworden. "Het illegaal voeren van bewerkt voedsel maakt de dieren agressief."

De wilde kangoeroes leven vooral in de wildernis die de psychiatrische kliniek Morriset Hospital omgeeft. De dieren zijn door de grootschalige aanwezigheid van mensen inmiddels tam geworden en benaderen de lokale bevolking en toeristen die foto’s willen nemen. Diezelfde onnatuurlijke tamheid zorgt er echter ook voor dat de dieren hard uithalen naar mensen die per ongeluk té dichtbij komen.

Volgens tourbuschauffeur Shane Lewis zien de kangoeroes wekelijks zo’n tweeduizend toeristen en worden ze door een groot deel van die mensen ook illegaal gevoerd. Daarbij krijgen ze vaak bewerkt voedsel aangeboden, al dan niet van fastfoodketens als McDonalds.

McDonalds

Door al dat makkelijke eten hebben de kangoeroes geleerd dat de nabijheid van mensen betekend dat ze eten krijgen. Het is inmiddels zo erg dat de kangoeroes, vooral de mannetjes, willekeurig mensen aanvallen als ze geen eten geven. “Er was een man wiens buik werd opengereten. Ze waren tien minuten eerder naar McDonalds geweest, dus of hij daar nog naar rook weet ik niet, maar de kangoeroe viel hem aan”, zegt Lewis, die al langer de praktijk van het voeren van wilde kangoeroes aanklaagt op zijn eigen Facebookpagina.

Verslaafd

Volgens Michelle Shaw, een nutritionist verbonden aan de Taronga Zoo, zijn de kangoeroes hoogstwaarschijnlijk verslaafd geraakt aan de koolhydraten en de suikers die in het bewerkte voedsel zitten – stoffen die normaal gezien niet in hun eigen dieet zitten. “Mensen realiseren zich niet dat ze dit niet mogen doen. Denk aan je eigen favoriete eten: het maakt je gelukkig, dus krijg je een soort opstoot van dopamine. De kangoeroes verwachten dat het lekkere eten van mensen komt en ze raken eraan verslaafd. Ze worden er uiteindelijk agressief van, niet alleen naar mensen toe, maar ook naar andere dieren. Kangoeroes eten van nature vooral gras. Ander eten dat hen wordt aangeboden, kan leiden tot een hogere zuurgraad in de ingewanden, wat leidt tot littekenweefsel in de maag, wat dan weer kan leiden tot pijnlijke maagzweren en zelfs de dood.

Verschillende Australische parlementsleden hebben inmiddels gewaarschuwd voor de gevaren van het ongeautoriseerd voeren van kangoeroes. Ook zullen borden in het gebied geplaatst worden die mensen waarschuwen wat ze wel en niet in de buurt van de kangoeroes mogen doen.