Aan drama ontsnapt: redder vraagt familie uit water te komen seconden voor haai voorbij zwemt

08 juli 2019

April Plemmons en haar gezin zaten eergisteren in zee bij North Myrtle Beach, in de Amerikaanse staat South Carolina. Een redder vroeg haar, haar man en drie kleine kinderen uit het water te komen, waarna de vrouw vlak bij het strand een 1,2 meter lange haai zag spartelen.

Bang was Plemmons naar eigen zeggen niet: “We waren niet geschrokken of bang door de haai. We gingen opnieuw het water in toen het mocht. Het was gewoon geweldig om eentje te zien in zijn natuurlijke omgeving.”