86 geredde tijgers uit Thaise Tijgertempel sterven drie jaar later toch nog aan gevolgen van gevangenschap

15 september 2019

17u34

Bron: ANP 0 Dieren Van de 147 tijgers die drie jaar geleden gered werden uit een tempel in Kanchanaburi in midden-Thailand zijn er 86 overleden aan een virusziekte. De tijgers stierven uiteindelijk door problemen met hun luchtwegen, meldde de Thaise krant Bangkok Post.

De beroemde Thaise Wat Pa Luang Ta Bua-tempel, ook wel Tijgertempel genoemd, moest in 2015 op bevel van de overheid zijn roofdieren van de hand doen na aanhoudende kritiek van dierenactivisten. Ze hadden de monniken er onder andere van beschuldigd handel te drijven in bedreigde diersoorten en het exploiteren van een extreem kweekprogramma.

De monniken werd opgedragen de 147 daar levende tijgers aan dierentuinen of natuurparken af te staan. Volgens een stafmedewerker van een van de parken was het immuunsysteem van de tijgers door inteelt aangetast. Een andere medewerker had eerder gezegd dat de de dieren door stress ziek waren geworden.