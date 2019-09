Euro-Premium Gesponsorde inhoud 80% van de baasjes geeft zijn hond extra aandacht op Dierendag, jij toch ook? Aangeboden door Euro-Premium

26 september 2019

Op vrijdag 4 oktober is het Werelddierendag . Natuurlijk geef jij je hond altijd al de liefde die hij verdient, maar deze dag is een uitstekende gelegenheid om je trouwste vriend nog wat extra aandacht te geven.

In de jaren 1920 besloot de Wereldvereniging van de Dierenbescherming dat het tijd werd om een dag in het jaar volledig in het teken te zetten van onze geliefde viervoeters. En gelijk hadden ze! Ze kozen voor 4 oktober, feestdag van Sint Franciscus van Assisi, die zich naast de melaatsen en de armen ook bekommerde om de dieren.

Anno 2019 heeft zowat 80% van de baasjes op Dierendag iets leuks in petto voor zijn beste vriend. En met reden! Sta maar eens stil bij alles wat je in ruil krijgt van jouw trouwe viervoeter.

Hij maakt je gelukkig

Omgaan met je hond heeft een kalmerend effect. Meer nog, onderzoek toont aan dat het aaien van een hond je hartslag en huidtemperatuur beïnvloedt. Mensen met een hond zouden beter reageren op stress én een hond heeft zelfs een positief effect op het zelfvertrouwen van het baasje. Redenen genoeg om je harige vriend een extra dikke knuffel te geven.

Hij is je personal trainer

Elke hond heeft zijn dagelijkse wandeling nodig. Met je viervoeter wandelen of spelen in de tuin of in een park, geeft jou ook de nodige beweging. Hondeneigenaars hebben 4 keer meer kans om aan de voorgeschreven 150 min. beweging per week te komen dan mensen zonder hond. En geef toe, rondrennen met je hond in de natuur is ook veel leuker dan in je eentje op de loopband in een muf fitnesscentrum. Kom eens uit je comfortzone en trek op 4 oktober met je hond naar het bos of de zee voor een extra lange wandeling.

Hij houdt je gezond

Wist je dat de kans op hart- en vaatziekten bij hondeneigenaars aanzienlijk kleiner is dan bij mensen zonder hond? Dit is mogelijks (deels) te danken aan de actievere levensstijl van hondeneigenaars. Eerder werd al aangetoond dat hondeneigenaars minder snel een hoge bloeddruk krijgen. En dat zonder pillen te slikken! Daarnaast heeft een hond ook op andere aspecten van onze gezondheid een positieve invloed. Dat een huisdier de kans op allergieën bij kinderen vermindert, was al geweten. Maar nu blijkt dat huisdieren ook een positief effect kunnen hebben op het immuunsysteem van volwassenen. A dog a day keeps the doctor away, zeg maar.

Hij is er altijd voor je

Het beste middel tegen eenzaamheid? Een hond. Hij is er altijd als je thuiskomt na een rotdag op het werk. Je kinderen zoeken zijn gezelschap op als ze ruzie hebben of verdrietig zijn. Kortom, hij is een belangrijk deel van het gezin.

Vooral singles en ouderen geven aan zich minder eenzaam te voelen met een hond in huis. Bovendien ontmoet je tijdens je wandelingen vaak andere hondeneigenaars, wat je sociale welzijn ten goede komt.

Het is overduidelijk: je hond houdt je gezond, zowel fysiek als mentaal! En daar verdient hij toch een bedankje voor. Dus verras je trouwe vriend op 4 oktober met een nieuw stuk speelgoed of verwen hem met een lekkere snack en geniet samen van een fijne Dierendag!

