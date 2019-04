Euro-Premium Gesponsorde inhoud 7 tips om je hond fysiek en mentaal gezond te houden Aangeboden door Euro-Premium

11 april 2019

08u00 0 Dieren Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is een eeuwenoude spreuk, die ook geldt voor je trouwe viervoeter. Nu de lente in het land is, kan je weer vaker naar buiten voor activiteiten waar je hond (en jijzelf) wel bij vaart. Wij geven je alvast wat inspiratie met deze 7 tips voor een fysiek en mentaal gezonde hond.

1. Back to school

Waarom niet terug naar de hondenschool? De commando’s worden opgefrist, je hond is actief bezig en hij komt in aanraking met andere honden. Daarnaast moeten jij en je hond intensief samenwerken, wat jullie band alleen maar versterkt.

2. Samen spelen in het park

Je hoeft niet noodzakelijk naar de hondenschool om je hond te entertainen. Wat denk je van een mooie zondagmiddag in het park of gewoon in de tuin? Meer dan een frisbee of een bal heb je niet nodig. Je hond kan zich uitleven, rondrennen en springen en jij geniet van het mooie weer. Win-win, toch?

3. Vrij spelen en vriendjes maken

Wie geen tuin of diervriendelijk park in de buurt heeft, kan ook altijd terecht op een van de hondenlosloopzones in België. Daar kan je trouwe vriend vrij rondlopen en spelen met andere honden. Het is goed voor zijn sociale vaardigheden en jij kan de jouwe ook verbeteren door een praatje te slaan met de andere baasjes.

4. Een stevige wandeling

Uiteraard is samen wandelen aangeraden bij elke hond. Beweging is goed voor de spieren, botten en de conditie. In plaats van je dagelijkse toertje kan je eens het bos of strand opzoeken voor een stevigere tocht. De natuur of frisse zeelucht doet wonderen bij mens en dier. Bovendien zorgt het verkennen van een nieuwe omgeving voor extra mentale stimulans bij je hond. Ga alleen niet bij te warm weer en neem altijd water mee!

5. Run, doggy, run

Ben je zelf sportief en kan je viervoeter wel een kleine uitdaging aan? Ga dan samen joggen. Hierbij is het belangrijk dat jullie goed op elkaar afgestemd zijn, zodat de inspanning voor beiden haalbaar blijft. Kies bij voorkeur een zachtere ondergrond dan asfalt, zoals schors. Dat is beter voor de poten van je trouwe vriend én voor je eigen gewrichten.

6. Een frisse duik

Op warme dagen zijn zware inspanningen niet het beste idee. Bovendien hebben honden geen zweetklieren, waardoor ze minder makkelijk afkoelen dan mensen. Even plonzen in de zee of een vijver is een leuke manier om je hond te verfrissen. Let wel op: niet elke hond kan even goed zwemmen. Als je twijfelt, overleg je best met een expert, zoals een dierenarts of een begeleider in de hondenschool.

7. Braintraining met puzzels

Net als mensen hebben honden veel stimulans nodig zodat ze zich niet vervelen. Braintraining is een goede oplossing als je even geen tijd hebt om met je huisdier te spelen. Zo zijn er heel wat puzzels op de markt waarbij je hond op zoek moet naar een lekkere traktatie: de ideale manier om alle zintuigen van je trouwe vriend te stimuleren. Zorg er wel voor dat je enkel gezonde snacks verstopt!

