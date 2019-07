7 koala's komen voor het eerst piepen uit hun moeders buidel Daimy Van den Eede

03 juli 2019

21u33

Bron: Storyful 0 Dieren In het Reptile Park van Somersby in Australië zijn zeven koala’s geboren. De dierentuin heeft het groepje meteen omgedoopt tot de ‘Lucky Seven’. Stuk voor stuk stellen ze het goed.

Dat er meteen zeven koala’s geboren zijn, is uitzonderlijk. De laatste jaren gaan de geboortecijfers van de buideldieren namelijk steevast naar beneden. “We zullen er alles aan doen om Australië’s meest iconische buideldier in leven te houden. We zijn uitermate gelukkig om er meteen zeven te verwelkomen”, klinkt het.