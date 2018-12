Euro-Premium Gesponsorde inhoud 7 kerstcadeaus voor hondjes Aangeboden door Euro-Premium

05 december 2018

14u33 0

De jacht op kerstcadeautjes is begonnen. Vergeet je trouwe viervoeter niet aan je lijst toe te voegen want deze geschenken worden gegarandeerd beantwoord door vrolijk gekwispel.

1. Wellness@home

Zorg dat je hond fatsoenlijk aan de feestdis verschijnt en pamper hem met een warm bad met bubbles, essentiële oliën en de geur van een luxueuze wellness.

Dog Groom – Me & My Bowwow Luxury Organic Bubble Bath, € 22,50, hier te koop

2. Partylook

Dit hippe jasje voegt nog wat extra aaibaarheid toe aan je huisdier. Faux fur, real fashion. Op z’n kerstbest.

Streetstyle Faux Fur Jacket, € 49,49, hier te koop

3. PLAY!

Met de hand gehaakt, duurzaam, verwijdert tandsteen én piept als je erop duwt. Uren fun verzekerd.

Gingerbread Man Toy, € 12,37, hier te koop

4. Guilty pleasures

Ook je trouwe vriend verdient met Kerst een extraatje in zijn voederbak. Geef hem een feestelijke snack met zalm of lam.

Snack met zalm of snack met lam, €5,10 , check alle verkooppunten via www.europremium.be

5. Vriendschapsbandje

Best friends should match! Deze matching armand/halsband symboliseert de speciale band met jouw BFF en zorgt ervoor dat jullie altijd en overal met mekaar verbonden zijn.

Candy Paws FriendshipCollar, € 30,93, hier te koop

6. Hondenhuisje

Jij een kerstboom, hij een hippe, gezellige tipi. Sounds fair!

Grey Tipi, € 108, hier te koop

7. Let’s toast

Toast met je hond op het nieuwe jaar en schenk hem Pawsecco, zonder alcohol, zonder druiven maar met natuurlijke kruiden, vitaminen en mineralen.

Pawsecco, € 4,95, hier te koop

