7 dingen waarvan je hond gelukkig wordt

19 maart 2018

11u15 2

Vandaag is het ‘Internationale dag van het Geluk’ en vieren we àlles wat ons happy maakt. En daar hoort onze trouwe viervoeter natuurlijk ook bij. Samen met hondenwetenschapper Joke Monteny zetten we 7 verrassende tips & tricks op een rijtje waardoor jouw hond straks kwispelt van contentement.

Joke Monteny: “Opgelet! Hoewel deze tips de meeste honden gelukkig maken, zullen ze niet voor èlke hond gelden. Want, net zoals dat voor mensen opgaat, is elke hond uniek en heeft elke hond zijn eigen, typische karakter.”

1. Volg je hond

Je hond als GPS. Laat hem tijdens de wandeling zelf de richting eens bepalen en zorg dat hij naar hartenlust kan snuffelen. Het is een leuke manier om te ontdekken waar je hond interesse in heeft. En wie weet ontdek jij zelf ook wel iets nieuws.

2. Stuur hem op schattenjacht

Honden hebben een uitstekend reukorgaan en ze vinden het leuk om naar dingen te zoeken. Laat je viervoeter eerst even aan zijn snack ruiken, alvorens je deze verstopt. De zoektocht helpt je hond focussen, energie kwijtraken en hij geniet achteraf van een welverdiende beloning.

3. Zet die plaat op

Onderzoek wijst uit dat de stemming van je hond beïnvloed wordt door muziek. Zo zou klassieke muziek een kalmerend effect hebben, worden honden eerder opgewonden als ze heavy metal horen en kan je met vocal music de eenzaamheid bestrijden. Maar, geen enkele hond houdt van lawaai. Houd het volume laag!

4. Sproei wat lavendel in de lucht

Behalve muziek hebben ook geuren effect op de mood van je hond. Zo blijkt uit onderzoek dat lavendel en kamille je hond tot rust brengen, hem helemaal relaxed maken. Keuzestress bij het uitkiezen van een nieuwe luchtverfrisser? Not anymore.

5. Laat hem vuil zijn

Best vervelend, maar je hond vindt niets zo leuk als heen en weer rollen in een plas modder of in een hoopje vuilnis. Op die manier maskeert hij zijn eigen geur, een overlevingsmechanisme dat afstamt uit de tijd dat hij nog op jacht moest en niet ten prooi mocht vallen.

6. Spreek hond…

Onderzoek de lichaamstaal van je viervoeter, zo ga je hem beter begrijpen én beter kunnen communiceren. Als hij bijvoorbeeld geeuwt of zijn rug naar jou draait, dan wil dat zeggen dat hij het allemaal wat te spannend vindt. Beantwoord dit door zelf een stapje opzij te zetten. Probeer hem ook eens niet frontaal aan te kijken vandaag, dat vinden veel honden beangstigend.

7. … of praat in babytaal

Voor zij die spontaan beginnen te kirren wanneer ze een hondje zien: doe. zo.verder. Uit een recente studie (gepubliceerd in het tijdschrift Animal Cognition) blijkt dat honden dat hoge babystemmetje best appreciëren. Meer zelfs, ze zouden sneller interactie zoeken en meer tijd met jou willen doorbrengen. Koetsjie. Koetsjie.

Wie is Joke Monteny?

Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ook ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.