60 jaar geleden keerden eerste aapjes heelhuids terug van hun ruimtereis AW

29 mei 2019

21u16 0 Dieren Neil Armstrong ging vijftig jaar geleden de geschiedenisboeken in als eerste mens die voet op de maan zette. En dat had hij onder andere te danken aan Able en Baker, twee aapjes die in 1959 als eerste dieren levend terugkeerden van hun ruimtereis.

Zestig jaar (en één dag) geleden, op 28 mei 1959, werden de twee aapjes om 2.39 uur ’s morgens door het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA gelanceerd richting de ruimte, met een snelheid van maar liefst 16.000 kilometer per uur.



De aapjes overleefden versnellingen die opliepen tot 38 keer de normale zwaartekracht op aarde, én gewichtloosheid die negen minuten duurde. In totaal duurde hun vlucht zestien minuten. Intussen zaten ze vast in een kleine capsule die speciaal voor de aapjes gebouwd werd.

Narcose

Beide aapjes keerden heelhuids terug naar de aarde. Hun capsule belandde in de Atlantische Oceaan bij Puerto Rico, zo’n 2.400 kilometer verwijderd van de lanceringsite Cape Canaveral. Als kleine helden werden de aapjes – een resusaap en een doodshoofdaapje – ontvangen. Want ze overleefden hun tocht, in tegenstelling tot hun voorgangers. Jammer genoeg overleed Able vier dagen na zijn ruimtevlucht aan de gevolgen van narcose tijdens een operatie.

(Lees verder onder de foto)

Oudste aap

En zo werd Baker het symbool van de Amerikaanse ruimtevaart, totdat de eerste man een stap op de maan zette tenminste. Baker bracht de rest van haar leven door in het US Space & Rocket Center in Huntsville, Alabama en werd daar 27 jaar oud. Zo was ze niet enkel de eerste primaat in de ruimte, maar ook het langstlevende doodshoofdaapje.

Voorgangers

Able en Baker waren trouwens niet de eerste aapjes die het heelal in geslingerd werden. Albert 2 beet in 1949 de spits af. De aap belandde met succes in de ruimte, maar keerde niet levend terug naar de aarde. Na een vlucht die zo’n zes minuten duurde, stortte hij te pletter bij de landing.