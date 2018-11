Euro-Premium Gesponsorde inhoud 6 x food trends bij honden Aangeboden door Euro-Premium

21 november 2018

Niemand kijkt nog vreemd op wanneer er chiazaad in de granola zit, plakjes rauwe zalm in een poké bowl of amandelmelk in je koffie. Maar, wist je dat ook hondenvoeding onderhevig is aan trends?

We belden met een dierenvoedingsdeskundige en lijsten voor jou – en Fifi - de meest opmerkelijke food trends op:

Trend 1. RAW food diet

Back to nature is al even een trend, ook in hondenland: je viervoeter zo ‘natuurlijk’ mogelijk opvoeden, hem zoveel mogelijk ‘dier’ laten zijn. Het BARF (Bones And Raw Food) - dieet sluit daar naadloos bij aan en geitenkoppen en kiporganen worden dan ook lustig en rauw in Fifi’s voederbakje gedaan (of ergens in de tuin gedropt). Dit dieet is puur en rijk aan proteïnen maar kan bij een plotse omschakeling belastend zijn voor de spijsvertering. Er is ook meer kans op salmonellavergiftiging of op botjes die inwendig schade kunnen berokkenen. Back to nature, allemaal goed en wel, maar honden die niet in de natuur leven (en dus gewoon hondenbrokken eten) worden nog steeds 3 keer zo oud als hun wilde soortgenoten. Food for thoughts.

Trend 2. Superfoods

Superfoods zoals wilde kruiden, Goji bessen, appelbessen en frambozen zijn alomtegenwoordig op menig menukaart. En dat is niet enkel omdat ze hip klinken. Ze bevatten natuurlijke vitaminen, mineralen en antioxidanten, die de veroudering tegengaan en de immuniteit verbeteren. We zien deze zogenaamde superfoods ook meer en meer opduiken op de ingrediëntenlijst van hondenvoer.

Trend 3. Het helende Yucca parfum

Nog zo’n keukentrend is het teruggrijpen naar oeroude tradities en producten. Zo werden de wortels van de Yucca plant al eeuwenlang door de Indianen gebruikt als medicijn tegen reuma en artritis en blijken ze ook een helende werking te hebben op het spijsverteringssysteem. Yucca extract verhelpt ook stinkende winden en wordt dus met recht en rede aan hondenvoer toegevoegd.

Trend 4. Vrolijke zaden

Noten, zaden en pitten, denk aan chia- en lijnzaad, zijn heerlijk in je ontbijtkom én belanden tegenwoordig ook ’s morgens (veelal verwerkt in droogvoer) in de voederbak van je viervoeter. Ze reguleren de suikerspiegel, verminderen hart-en vaatziekten en above all bevorderen de darmtransit. Recent onderzoek wijst uit dat een goede darmflora rechtstreeks verband houdt met een goed gemoed. Vogelvoer voor vrolijke honden dus.

Trend 5. Viva vegan

Een erg omstreden food trend is cruelty-free pet food. Het zijn vooral baasjes die zelf alle dierlijke producten weren, die hun huisdieren op hetzelfde diervrije dieet zetten. Ethisch verantwoord is het zeker, als je nagaat dat Belgische honden en katten dagelijks zo’n 153 ton aan dierlijke producten verslinden. Maar is het ook gezond? Sommige experts opperen dat de dieren niet voldoende voedingstoffen opnemen, terwijl veganisten die kritiek weerleggen door te stellen dat ze net meer vitaminen krijgen én met het aantoonbare bewijs van huisdieren op hoge leeftijd.

Trend 6. Monoproteïne

Eiwitten worden als ontzettend belangrijk aanzien, zo ook voor honden. Ze zijn gunstig voor spieren, organen, huid-en vacht, botten en nagels maar ook voor het afweersysteem en de stofwisseling. Kwaliteit primeert dezer dagen gelukkig steeds vaker op kwantiteit waardoor er bij monoproteïnevoeding gewerkt wordt met één kwalitatief, dierlijke eiwitbron, zoals kalkoen of zalm. Dit verkleint de kans op voedselallergieën (nog zo’n trend).

