59 zwaar verwaarloosde koeien moeten weg bij Friese boerin Elise van Joolen

01 maart 2019

12u32

Een veehouder in een landelijke wijk van de Friese stad Leeuwarden heeft gisteren onder het toeziend oog van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 59 van haar 99 koeien laten afvoeren. De dieren werden met spoed door een veehandelaar weggehaald vanwege ernstige tekortkomingen in de stal, meldt de NVWA. De dieren hadden geen schon e en droge ligplaatsen, ook waren de koeien ernstig vervuild.

Volgens het inspectieorgaan was al eerder opgetreden tegen de veehouder, omdat de 65-jarige vrouw er niet in slaagde om op een goede manier de koeien te verzorgen en te huisvesten. In december vorig jaar werd door de rechter al bepaald dat de boerin nog maximaal veertig vleeskoeien mocht houden. Maar bij een inspectie in januari bleek opnieuw dat de tekortkomingen niet waren opgelost. Toen werd op kosten van het bedrijf de agrarische bedrijfsverzorging ingeschakeld.

Gisteren bleek opnieuw dat de stal niet in orde was, waardoor de dieren onder toezicht van inspecteurs met spoed werden afgevoerd. Ook kreeg de veehouder van de Officier van Justitie een extra strafrechtelijke maatregel opgelegd waarbij de boerin zes maanden lang geen dieren mag aanvoeren naar het bedrijf.

Ernstig

Volgens een woordvoerder van de NVWA komen inspecteurs dit soort zaken wel vaker tegen, maar was er hier wel sprake van een ernstige vorm van verwaarlozing. “Daarbij was dit een herhaaldelijke overtreding, waarbij de vrouw eerder door politierechter al kreeg opgelegd dat ze maximaal veertig dieren mocht houden”, aldus de woordvoerder. “De situatie was nu wederom niet in orde.”