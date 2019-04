5000 olifanten en 60 leeuwen gedood, maar jager zegt "geen gram spijt" te hebben Karen Van Eyken

09 april 2019

15u59

Bron: The Independent, The Guardian, Daily Mail, The Sun 7 Dieren Een jager die beweert meer dan 5.000 olifanten te hebben gedood, zegt dat hij “totaal geen spijt” heeft. De Zimbabwaan Ron Thompson (77) wordt in een recent rapport geïdentificeerd als een van ‘s werelds meest ‘productieve’ trofeejagers.

De man onthult op zijn website dat hij naast de meer dan 5.000 olifanten en 60 leeuwen, eveneens 800 buffels, 50 nijlpaarden en ongeveer 40 luipaarden heeft doodgeschoten. Hij pocht ook dat hij eens 32 olifanten doodde op amper vijftien minuten tijd.

Thomson die opgroeide in Rhodesië - het huidige Zimbabwe - begon al op jonge leeftijd te jagen en groeide naar eigen zeggen dankzij zijn jarenlange ervaring uit tot een expert.

In 1959 ging hij aan de slag als ranger in nationale parken waarbij hij geregeld werd opgeroepen om dieren te doden. Daarnaast was hij gedurende drie jaar een professioneel jager. De man verklaarde aan Britse media dat hij nu niet meer op regelmatige basis gaat jagen, maar dat hij in dat verband nog wel graag eens op een uitnodiging wil ingaan.

Bloeddorst

“Mensen denken dat ik bloeddorstig ben, maar daar heeft het helemaal niets mee te maken” zei de Zimbabwaan aan The Independent. “Het was geen bloeddorst - het was mijn taak. Er kwamen helemaal geen gevoelens bij kijken. Ik heb dan ook geen berouw over wat ik heb gedaan want het was niet verkeerd.”

Eerder sprak hij ook met The Guardian over zijn liefde voor het jagen. “Om heel eerlijk te zijn: ik kreeg er een kick van”, vertelde hij. “Sommigen mensen houden ervan, anderen verafschuwen het. Ik genoot ervan.”

Bovendien claimde hij dat hij heel erg gemotiveerd was om te doden omdat hij zo kon helpen met het behoud van enkele diersoorten. Thomson zei dat sommige soorten hun eigen habitat zouden om zeep helpen indien hun aantal niet onder controle gehouden werd.

Thomson beschuldigde westerse natuurbeschermers ervan “leugens” te verspreiden om geld te kunnen ophalen terwijl ze geen verstand hebben van natuurbehoud. “Als je een gezonde populatie dieren hebt, moet je ervoor zorgen hun aantal niet groter wordt dan hun leefgebied aankan,” zei hij.

Schokkend rapport

Zijn uitspraken kwamen na de publicatie van een schokkend rapport van de ‘Campaign to Ban Trophy Hunting’, waaruit blijkt dat het olifantenivoor dat door jagers wordt gestolen de afgelopen dertig jaar dramatisch is gestegen.

Ondertussen is de olifantenpopulatie in zuidelijk Afrika sterk afgenomen van ongeveer 1,3 miljoen stuks naar slechts 400.000. In dezelfde periode hebben jagers van overal ter wereld meer dan 100.000 trofeeën mee naar huis genomen. “De trofeejachtindustrie slacht overal olifanten af,” stelt Eduardo Gonçalves, initiatiefnemer van de campagne om het trofeejagen te verbieden.

Volgens de campagneleider wordt het in de hand houden van de populatie vaak als een excuus gebruikt om te kunnen jagen. “Het doden van olifanten voor de lol is totaal onaanvaardbaar, vooral vanwege de ernst van de huidige crisis. De recente stijging van de olifantenjacht toont aan dat het volledig uit de hand loopt”, aldus Gonçalves.