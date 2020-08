50 jaar van de radar verdwenen, nu is minifamilie van de olifant herontdekt: de Somalische olifantspitsmuis Redactie

21 augustus 2020

15u56

Bron: De Morgen 0 Dieren Een minifamilielid van de olifant, de “uitgestorven” Somalische olifantspitsmuis, is door wetenschappers na vijftig spoorloze jaren teruggevonden in het oost-Afrikaanse Djibouti.

Het kleine zoogdiertje lijkt een merkwaardige samensmelting van verschillende dieren. Zo heeft het een lichaam ter grootte van een muis, met daaraan een soort olifantenslurf waarmee hij insecten en wormen opspoort. Ondertussen kan het met zijn gazelle-achtige poten met 30 kilometer per uur langs je heen schieten.

Al lijkt het diertje met de grote ogen en de lange staart familie van de muis, toch is het meer verwant aan de olifant – het deelt immers een 55 miljoen jaar oude voorouder met onder meer de olifant, de zeekoe en het aardvarken, vertelt hoogleraar dierwetenschap Herbert Prins van de Universiteit Wageningen. Dit zijn diersoorten die behoren tot de Afrotheria’s, een groep dieren van Afrikaanse oorsprong, waarvan nog slechts enkele soorten over zijn.

De lokale bevolking op Djibouti, in de Hoorn van Afrika, had de muis al vaker gezien. Om de aanwezigheid ervan te bevestigen, zetten wetenschappers 1.259 valstrikken uit met een lokmengsel van gedroogde pindakaas, haver en gist, schrijven ze in het wetenschappelijk tijdschrift PeerJ. In totaal vingen ze er twaalf. En zo werd de Somalische olifantspitsmuis officieel herontdekt.



