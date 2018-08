5 ijsberen doodgeschoten nadat moederbeer en jong jager doden in Canada Redactie

29 augustus 2018

22u41

Bron: BBC, CBC 14 Dieren Een jager van Naujaat, een Inuit-dorp in het noorden van Canada, is vorige week gedood door een ijsbeer en haar jong. Dat hebben de Canadese autoriteiten bevestigd. Twee anderen zijn ook gewond geraakt bij de aanval. De ijsberen zijn doodgeschoten.

De mannen gingen begin vorige week jagen op rendieren en narwals - arctische tandwalvissen. Toen ze donderdag niet terugkeerden zoals gepland, is een reddingsteam van Naujaat hen beginnen zoeken. Daarbij is een helikopter en ijsbreker ingezet. De twee lichtgewonde jagers werden pas gisteren gevonden op hun boot op zo’n 100 km van het dorp. Het vaartuig zat vast in het zeeijs, waardoor ze niet konden wegvaren. De Canadese politie onderzoekt het incident, maar wil verder geen details geven over de aanval.

De moeder en haar jong zijn doodgeschoten op de plaats van de aanval. Het is echter niet duidelijk of de overlevende jagers de dieren hebben gedood, of de autoriteiten. Ook drie andere ijsberen die enkele dagen na de aanval in de buurt waren van die plek, zijn gedood.



Aanvallen door ijsberen zijn eerder ongewoon. Maar een aanval is vaak het gevolg van een hongerige (mannelijke) ijsbeer of een moeder die haar jong wil verdedigen. Dat blijkt uit een studie van vorig jaar, die er bovendien ook op heeft gewezen dat aanvallen meer kunnen voorkomen omdat de mens steeds dichter komt in hun habitat.