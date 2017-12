35.000 schildpadjes naar zee gebracht in Mexico IVI

Vrijwilligers hebben op het strand van Sayulita, in Mexico, een recordaantal schildpadjes naar de zee gebracht. Maar liefst 35.000 pasgeboren zeeschildpadden hebben hun weg naar het water gevonden. Naast roofvogels is de grootste vijand van de kleintjes de mensheid. Schildpaddeneieren leveren stropers tot 50 euro per nest op (zo’n 100 eieren). Activisten halen de eieren daarom weg van het strand en houden ze bij tot ze uitkomen.

