300 bedreigde zeeschildpadden dood gevonden in visnet aan zuidkust Mexico

29 augustus 2018

16u53

Bron: Volkskrant 0 Dieren Aan de zuidkust van Mexico zijn gisteren 300 zeeschildpadden dood gevonden. De schildpadden, van een bedreigde soort, zaten vast in een visnet. Het is de tweede keer deze maand dat een groot aantal schildpadden levenloos wordt aangetroffen in Mexicaanse wateren.

De dode reptielen zijn verdronken en werden ontdekt door vissers in het kuststadje Barra de Colotepec, in de staat Oaxaca. Ze zaten vast onder een 120 meter lang illegaal visnet. De schildpadden lagen er acht dagen en zijn inmiddels begraven.

Het gaat om warana, oftewel dwergschildpadden. Deze soort is de kleinste onder de zeeschildpadden en wordt volgens Mexicaanse autoriteiten met uitsterven bedreigd. Het land heeft een beleid om de diersoort te beschermen en het is strafbaar om de reptielen te doden. De federale milieubescherming PROFEPA zegt de zaak te onderzoeken.



Eerder deze maand werden 113 zeeschildpadden, waaronder dwergschildpadden maar ook bedreigde karetschildpadden en soepschildpadden, dood gevonden in de zuidelijke deelstaat Chiapas. In die zaak was de doodsoorzaak onduidelijk. Het zou om vishaken gaan, maar autoriteiten houden ook rekening met een giftige alg.

Determina @PROFEPA_Mx que enmallamiento de más de 300 tortugas marinas fue con red prohibida de pesca ribereña en costas de Oaxaca https://t.co/4bd0TahoEn pic.twitter.com/SpTJgn5Kra PROFEPA(@ PROFEPA_Mx) link