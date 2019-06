29 racepaarden dood in Californië: “Genoeg is genoeg!” ADN

15 juni 2019

17u52

Bron: CNN, ABC News 4 Dieren Sinds de start van het paardenraceseizoen in december zijn op de bekende renbaan van het Santa Anita Park in Californië al 29 paarden gestorven. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, eist actie.

Bijna 30 dode racepaarden op enkele maanden tijd, het doet de alarmbellen afgaan. Hoe het komt dat er zoveel dieren zijn gestorven? “Het gebruik van zwepen, drugs en medicatie en de algemene condities van de baan”, schreef onder meer de New York Times eerder.



“Genoeg is genoeg”, aldus de gouverneur van de Amerikaanse staat dinsdag in een statement. “Ik roep de California Horse Racing Board op om ervoor te zorgen dat er geen paardenwedstrijden meer zijn totdat de dieren worden onderzocht door een onafhankelijke dierenarts en gezond bevonden worden voor wedstrijden.”

2 op 1 weekend

Toen in maart de dodelijke teller op 23 stond, werd de populaire renbaan iets buiten Los Angeles tijdelijk gesloten. Er werden ook maatregelen genomen, maar niet lang na heropening ging het opnieuw mis.



De meest recente slachtoffers vielen vorig weekend. Paard ‘Formal Dude’ moest zaterdag na de wedstrijd geëuthanaseerd worden door een opgelopen verwonding vlak voor de finish, ‘Truffalino’ bezweek een dag later aan hartfalen tijdens het lopen.

Het Californische paardenracebestuur adviseerde daarop de renbaan om het seizoen – dat nog twee weken duurt – vroeger te beëindigen. Zonder resultaat.

Medisch onderzoek

Wel is woensdag beslist dat alle paarden inderdaad onafhankelijk zullen onderzocht worden voor ze mogen racen. Met ook nog een groot event (de Breeder’s Cup red.) op de agenda - staan in ieder geval alle ogen gericht op de verguisde renbaan. “Niet alleen om te zien wie er over de streep komt, maar ook om te zien wie niet”, zucht Time.