20.000 kuikens vergast op luchthaven Zaventem op vraag van Dierenwelzijn IB

08 mei 2018

05u06

Bron: Belga 5 Dieren Op vraag van de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid heeft een brandweerman zondagavond 20.000 kuikens vergast op het tarmac van Brussels Airport. Twee ­pogingen om de diertjes naar Kinshasa over te vliegen, mislukten en de exporteur wilde de container niet terugnemen. Dat melden de kranten van Mediahuis vandaag.

De container met de kuikens stond ingeschreven voor een vlucht op zaterdag 5 mei, maar om technische redenen ging die niet door. Een dag later werd opnieuw geprobeerd om de container over te laten vliegen, maar ook dat liep fout. En dus bleef de container op het tarmac staan, in de brandende zon.

Dierenleed

"Zondagavond bleek een aantal kuikens al overleden, waarop we de exporteur voorstelden om de container terug te nemen, maar die weigerde. We hebben een dierenarts ter plekke gestuurd en die besliste om de dieren te laten afmaken, opdat het dierenleed zou stoppen", zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van Dierenwelzijn, in Het Nieuwsblad.

Het brandweerkorps van de luchthaven weigerde echter om de dieren te doden. Uiteindelijk werd de brandweer van Zaventem ingeschakeld. Dierenwelzijn heeft nu een proces-verbaal laten opstellen tegen de exporteur voor het veroorzaakte dierenleed en inbreuken op de wet van het dierenwelzijn.