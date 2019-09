2 miljard jaar geleden stierf tot 99 procent van alle leven op aarde Joeri Vlemings

De massa-extinctie aan het eind van het Krijt - 65 miljoen jaar geleden - ging de wetenschapsboeken in als het uitsterven van de dinosauriërs en is daarom de bekendste. Maar nog veel vroeger vond er ook al een massa-uitsterving plaats, die veel groter was. Twee miljard jaar geleden stierf tot 99,5 procent van alle leven op aarde, zo blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in PNAS.

Het internationaal team van wetenschappers onderzocht gesteenten in Hudson Bay in Canada die miljarden jaren geleden zouden zijn gevormd. Ze keken naar bariet, een mineraal dat informatie bevat over hoeveel zuurstof er op dat moment in de atmosfeer was. Zo ontdekten ze dat er 2,05 miljard jaar geleden een zware terugval van leven was. Die viel samen met het einde van de periode van oxidatie (GOE of Great Oxygenation Event), waarbij er eerst een enorme toename van zuurstof was 2,4 miljard jaar geleden, gevolgd door een dramatische dip van het zuurstofniveau.

“Meer dan 100 tot 200 miljoen jaar vóór dit uitstervingsevent was er heel veel leven op de planeet, maar na dit evenement viel een groot deel daarvan weg”, zei co-auteur Peter Crockford aan Newsweek. “Maar in plaats van een herstel, zoals bij recentere massa-uitstervingen, bleef de hoeveelheid leven op de planeet of de grootte van de biosfeer klein gedurende het volgende miljard jaar van de geschiedenis van de aarde - ongeveer van twee miljard tot een miljard jaar geleden.”

Crockford schat dat twee miljard jaar geleden tussen de 80 en 99,5 procent van het leven op onze planeet stierf. Ter vergelijking: bij de massa-uitsterving van de dinosauriërs verdween ongeveer driekwart van het leven op aarde, terwijl de Great Dying-gebeurtenis of Perm-Trias-massa-extinctie - de grootste bekende massa-uitsterving ooit - de ondergang betekende van ongeveer 70 procent van alle aardse leven en 96 procent van het zeeleven.

Crockford vindt overigens het woord ‘uitsterven’ niet geschikt voor het bewuste evenement, “omdat we waarschijnlijk nooit zullen weten welke soorten uitsterven, als dat al het geval was”. Op een blog over het artikel schreef hij: “Maar het lijkt er wel op dat er sowieso een dramatische vermindering van het leven op de planeet was”.

Volgens Crockford kunnen de bevindingen inzicht geven in hoe de aarde in de toekomst zal veranderen. Hij vermoedt ook dat er nog heel wat massa-extincties geweest zijn die we nu nog niet kennen.