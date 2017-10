2.400 euro boete voor houden van te magere pony's Birger Vandael

14u56

Bron: EIgen berichtgeving 0 Tim Van Damme Beeld ter illustratie. Dieren Een man (40) en vrouw (26) uit As zijn bij verstek veroordeeld tot een boete van elk 1.200 euro voor inbreuken op de dierenwetgeving. De pony's die in 2015 op hun terrein in Houthalen-Helchteren werden aangetroffen, waren te mager.

De beklaagden worden verweten onvoldoende kennis te hebben van het huisvesten, voeden en verzorgen van pony's. Volgens het openbaar ministerie gaat het ook om een foutief management. Daarnaast werd er een onvoldoende grote toegang voorzien voor de schuilhoek en was er onvoldoende toezicht op de pony's die zich op de afgelegen weide bevonden. De man werd in het verleden bovendien al eens veroordeeld.

Op basis van het proces-verbaal van de inspecteur-dierenarts werd het duo schuldig verklaard. Naast de boete, mag het duo drie jaar lang geen paarden of pony's houden.