2.000 in de steek gelaten flamingokuikens gevonden na extreme droogte in Zuid-Afrika

07 februari 2019

20u31

Bron: Reuters, BBC 0 Dieren Zuid-Afrikaanse reddingswerkers ontfermen zich over tweeduizend jonge flamingo’s die werden achtergelaten door hun ouders aan Kamfers Dam in Kimberly, een dam die bekendstaat als een belangrijke broedplaats voor de roze vogels. Het is niet duidelijk waarom zoveel kuikens in de steek werden gelaten.

De tweeduizend kleine flamingo’s werden eind januari ontdekt in hun nest aan de Kamfers Dam. Van de oudere flamingo’s was geen spoor. Wellicht is de groep vogels gemigreerd omwille van de extreme droogte, die ervoor zorgde dat het water in de buurt rond de dam opdroogde. Waarom ze daarbij duizenden kuikens en eieren achterlieten, is niet helemaal duidelijk, meldt BBC. Volgens lokale specialisten verblijven er aan de dam nog andere groepen flamingo’s die tot dusver geen problemen lijken te ondervinden van de droogte.

Opvang

Natuurorganisaties maakten de beslissing om de jonge vogels onder te brengen in verschillende opvangcentra in de regio. Eén van de centra is die van de ‘Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds’ (SANCOBB), die momenteel zo’n vijfhonderd kuikentjes onder haar hoede heeft.



Volgens een medewerker van de SANCOBB kampten verschillende flamingokuikens met ernstige gezondheidsproblemen. Zo was het merendeel gedehydrateerd en hebben enkelen de lange rit naar het opvangcentrum in Kaapstad, zo’n 950 kilometer verderop, niet overleefd. De meeste kuikens zijn nu aan de beterhand, hoewel er nog steeds tientallen kuikens in de ‘intensive care’-eenheid worden behandeld.

Vrijlating

De organisatie deelde deze week enkele beelden op Facebook, waarop te zien is hoe de kuikentjes onder een warmtelamp verblijven in het gezelschap van een grote flamingo-knuffel die fungeert als “ouderlijk figuur”.

Het duurt nog drie tot vier maanden voor de flamingo’s volwassen zijn. Voorlopig is nog niet zeker of ze vrijgelaten worden in de buurt, of opnieuw honderden kilometers worden overgebracht naar hun broedplaats aan Kamfers Dam.

