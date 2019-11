18 bruinvissen dood nadat Duitse marine oefening houdt met mijnenvegers TT

23 november 2019

12u39

Bron: ANP, NDR 4 Dieren Een oefening van de Duitse marine in de Oostzee heeft tot verontwaardiging geleid van dierenbeschermers. De marine blies tijdens een manoeuvre oude mijnen op. De dierenbeschermers melden dat daarna achttien dode bruinvissen zijn gevonden.

Volgens de Duitse omroep NDR vond de oefening in de Fehmarnbelt plaats, een zeegebied waar de beschermde bruinvis leeft. De oefening van de NAVO, met 3.000 soldaten uit 18 landen, gebeurde eind augustus, terwijl juist in de zomer is de voortplantingstijd van deze zeldzame soort is.

In de daaropvolgende weken telden dierenrechtenactivisten achttien dode bruinvissen in de regio. Zij spreken over schending van natuurbeschermingswetgeving. De doodsoorzaak van de dieren wordt momenteel onder meer onderzocht door de Universiteit van Hannover.

De Duitse marine blies 42 Britse zeemijnen uit de Eerste Wereldoorlog op. Volgens de Duitse defensie is de oefening niet geheel volgens plan verlopen. Het leger erkende eerder dat een explosie van de mijn dodelijk is voor alle leven in cirkel van 30 meter errond.

