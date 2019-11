17 zwarte neushoorns van Zuid-Afrika naar Malawi verhuisd: “Belangrijke verschuiving om soort voor uitsterven te behoeden” ADN

13 november 2019

15u58

Bron: Belga 0 Dieren Zeventien zwarte neushoorns zijn van Zuid-Afrika naar Malawi overgebracht, een van de grootste verhuizingen ooit volgens natuurbeschermers en milieuambtenaren. De soort is met uitsterven bedreigd: er leven nog maar zowat 5.500 zwarte neushoorns in het wild in Afrika. Ze worden gestroopt om hun hoorns. Mensen, vooral in Azië, geloven dat de hoorns geneeskrachtige of afrodiserende eigenschappen hebben.

"De export van zwarte neushoorns naar andere landen op het Afrikaanse continent is een belangrijke verschuiving in onze inspanningen om de soort voor uitsterven te behoeden", zei Ntsikelelo Dlulane van de Zuid-Afrikaanse natuurbeschermingsorganisatie Ezemvelo KZN Wildlife. "De zwarte neushoorn komt alleen in Afrika voor en het is daarom aan het continent als geheel om verantwoordelijkheid te nemen voor het voortbestaan van de soort", voegde hij toe.

De zeventien dieren werden in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal gevangen en gedurende zes weken in quarantaine geplaatst voordat ze naar de Malawische hoofdstad Lilongwe gevlogen werden. Dan werden ze naar het nationale park Liwonde gebracht, waar ze gisteren werden vrijgelaten. Om de neushoorns in de natuurreservaten van Malawi te beschermen, wordt toezicht gehouden vanuit de lucht, patrouilleren rangers en dragen dieren trackingsensoren.

De verhuizing kaderde in een project van WWF (World Wildlife Fund). Het was de eerste keer dat zwarte neushoorns voor dit project een grens overstaken om hervestigd te worden.